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芬蘭欲加入北約 芬蘭總統：蒲亭冷靜接受令我驚訝[影]

2022/5/16 07:30（5/16 08:40 更新）
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芬蘭總統尼尼斯托接受美媒專訪時透露，14日與俄羅斯總統蒲亭通電，親自告知芬蘭決定加入北約，蒲亭當下反應十分冷靜，讓他非常驚訝。（圖取自facebook.com/niinisto）
芬蘭總統尼尼斯托接受美媒專訪時透露，14日與俄羅斯總統蒲亭通電，親自告知芬蘭決定加入北約，蒲亭當下反應十分冷靜，讓他非常驚訝。（圖取自facebook.com/niinisto）
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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）芬蘭總統尼尼斯托接受美媒專訪時透露，14日與俄羅斯總統蒲亭通電，親自告知芬蘭決定加入北約，蒲亭當下反應十分冷靜，讓他非常驚訝。對於土耳其反對芬蘭加入北約，他不太擔憂。

尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天與總理馬林（Sanna Marin）在赫爾辛基總統府聯合記者會上宣布，芬蘭將申請加入北大西洋公約組織（NATO）。芬蘭可能近日向北約位於布魯塞爾的總部遞交申請加入文件，此舉將為有30個成員國的北約擴張鋪路。

尼尼斯托今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時透露，他於14日與蒲亭（Vladimir Putin）通電，正式告知芬蘭將加入北約的決定。

對於芬蘭的決定，尼尼斯托說，兩人的討論十分平和，蒲亭重申他認為這是一項錯誤的決定，俄羅斯並未威脅芬蘭。對於蒲亭如此冷靜地接受，尼尼斯托覺得驚訝。

影片來源：CNN

被問及決定放棄芬蘭75年軍事不結盟政策，是否擔心俄羅斯會攻擊芬蘭時，尼尼斯托儘管認為「不盡然」，他不認為俄羅斯計劃攻擊芬蘭。但他也說，現在的情況和俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動大規模攻擊時已經有很大不同，這表明俄羅斯準備攻擊一個獨立的鄰國。

由於加入北約需要30個成員國一致同意，土耳其已表明不支持，對此尼尼斯托感到驚訝，他透露，一個月前曾和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通過話，當時艾爾段表示會積極考慮芬蘭申請加入北約的可能，但現在卻改變了。他預料之後會有很多討論，但尼尼斯托並不擔心。

除了芬蘭外，瑞典也有意申請加入北約，對此，包括正在歐洲訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）都表示支持，也都有信心土耳其對於瑞典和芬蘭加入北約的疑慮能獲解決。一旦瑞典和芬蘭正式提出申請，兩國就能加入北約。（編輯：郭中翰）1110516

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