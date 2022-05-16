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瑞典芬蘭要加入北約 土耳其開條件先遣返33人

2022/5/16 21:24（5/16 21:30 更新）
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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）土耳其國營媒體今天指出，土耳其要求瑞典和芬蘭遣返33名被認為與恐怖組織有關的人士，但兩國尚未批准遣返這些人。安卡拉當局已表態反對瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織。

土耳其表示，這些人跟庫德工人黨（Kurdistan Workers Party）激進分子或伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有關。安卡拉當局指控葛蘭曾策畫2016年一場失敗的政變。

國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）引述司法部的說法報導，瑞典和芬蘭拒絕19項請求，留下5項沒有回應，有9項仍在評估中。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天表示，瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO）時，必須停止支持土耳其的恐怖分子、提供明確的安全保證並解除對土國的出口禁令。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，俄羅斯正密切關注芬蘭和瑞典申請加入由美國領導的北約軍事聯盟，並確信兩國的加入絕不會加強歐洲的安全架構。

今天稍早，有報導引述俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法，西方不應該認為莫斯科會輕易地容忍北約擴張，且認為這是一個會加劇軍事緊張局勢的錯誤。

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）會晤芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）後在赫爾辛基表示，美國國會將在8月休會之前尋求批准芬蘭加入北約的申請。

北約的另一個北美洲盟邦加拿大也承諾盡快批准。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110516

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