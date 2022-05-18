烏克蘭審理首宗戰爭罪案件 21歲俄軍人認罪

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（中央社基輔18日綜合外電報導）莫斯科當局下令入侵烏克蘭後，第一個在烏國接受戰爭罪審理的俄國軍人希希馬林（Vadim Shishimarin）今天在基輔（Kyiv）認罪，可能面臨終身監禁。

法新社報導，21歲士官希希馬林今天在法庭上被問到，是否承認犯下戰爭罪和預謀殺人，他回答：「是。」

希希馬林被控於2月28日克里姆林宮發動攻勢初期，在烏克蘭東北部殺害一名62歲平民。

來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區的希希馬林，身穿藍灰色連帽衫，坐在基輔地方法院的被告席。

外表很年輕的他理了光頭，低頭看著地板，同時檢察官以烏克蘭語宣讀對他的指控。現場有口譯為他翻譯成俄語。

檢方表示，當天希希馬林和其他4名軍人偷了一輛車，他們在烏克蘭蘇米州（Sumy）丘帕希夫卡村（Shupakhivka）附近碰到一名騎乘自行車的62歲男子，「其中一名軍人要被告殺了這名平民，他才不會告發他們」。

希希馬林接著持AK突擊步槍從車窗開槍，「男子立即死亡，離家門只有幾十公尺」。

烏克蘭當局5月初宣布逮捕希希馬林時未公布細節，同時公布一段影片，片中希希馬林表示，他到烏克蘭作戰是為了「給母親財務支持」，並稱事發當下「我被命令開槍，我朝他開了一槍，他倒下後我們就繼續前進」。

克里姆林宮則稱，未掌握俄國軍人被控在烏克蘭殺害無武裝平民的消息。（譯者：楊昭彥）1110518