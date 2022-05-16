烏克蘭亞速鋼鐵廠遭轟影片曝光 疑磷彈白光四射
（中央社倫敦15日綜合外電報導）路透社報導，一段影片顯示，烏克蘭東南部港市馬立波的亞速鋼鐵廠上空出現白色的明亮火光。英國軍事專家說，看起來像是用磷彈或燃燒彈發動的攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，營救躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）巨大建築群下烏軍的「棘手」談判正在進行。
當地烏克蘭守軍一名軍官表示，他們還有600名人待在亞速鋼鐵廠，其中40人受到重傷。平民則已從迷宮般的地下碉堡撤離。
路透社無法立即確定這段影片的拍攝時間，或片中射向亞速鋼鐵廠的彈藥類型。這段影片是烏克蘭東部親俄、自行宣告獨立的頓內茨克（Donetsk）人民共和國的指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）今天放在通訊應用程式Telegram上。
柯達科夫斯基說道：「如果你不知道那是什麼，或那是做什麼用的，你可能會覺得那很漂亮。」路透社無法立即聯繫上柯達科夫斯基尋求置評。
目前不清楚是何方部隊發射彈藥或從哪裡發射。
烏克蘭國家衛隊（National Guard）指揮官史雷加（Denys Shlega）形容亞速鋼鐵廠下方的環境十分嚴峻。
史雷加告訴烏克蘭電視台：「我們沒有足夠的藥物或手術設備。目前我們約有600人受傷，大約40人情況非常嚴重。」
史雷加表示，俄軍早已滲透到亞速鋼鐵廠所在的部分地區，「但這還不嚴重，我們還堅持著…靠我們最後的兵力死守」。
俄羅斯部隊已猛襲馬立波（Mariupol）約兩個月。
俄方並未具體說明他們用以攻擊亞速鋼鐵廠的武器為何。烏克蘭檢方表示，已就可能有人動用燃燒彈一事展開調查。
白磷彈藥在戰場上可用做製造煙幕、產生照明、標記目標，或摧毀掩體和建物。國際公約並未禁止使用白磷做為化學武器。
不過人權組織敦促禁止使用磷彈，因為會造成嚴重燒傷。美國曾在越戰及2003年到2011年的伊拉克戰爭使用磷彈；俄羅斯則曾在車臣戰爭中使用磷彈。
馬立波市市長的助理安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，俄羅斯對亞速鋼鐵廠使用燃燒彈或磷彈。安德瑞尤申科是在由烏克蘭控制的地區發言。路透社無法立即證實他的說法。
英國聯合化學、生物、放射性暨核子軍團（Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment）前指揮官布瑞頓-高登（Hamish Stephen de Bretton-Gordon）告訴路透社，影片中看起來很像是磷彈，但只有採樣分析才能確定。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110516
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