烏克蘭亞速鋼鐵廠遭轟影片曝光 疑磷彈白光四射

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自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國的指揮官柯達科夫斯基上傳一段影片，從影片可看到烏克蘭亞速鋼鐵廠上空出現白色的明亮火光。英國軍事專家說，看起來像是用磷彈或燃燒彈發動的攻擊。（圖取自柯達科夫斯基Telegram網頁t.me/aleksandr_skif）

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）路透社報導，一段影片顯示，烏克蘭東南部港市馬立波的亞速鋼鐵廠上空出現白色的明亮火光。英國軍事專家說，看起來像是用磷彈或燃燒彈發動的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，營救躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）巨大建築群下烏軍的「棘手」談判正在進行。

當地烏克蘭守軍一名軍官表示，他們還有600名人待在亞速鋼鐵廠，其中40人受到重傷。平民則已從迷宮般的地下碉堡撤離。

路透社無法立即確定這段影片的拍攝時間，或片中射向亞速鋼鐵廠的彈藥類型。這段影片是烏克蘭東部親俄、自行宣告獨立的頓內茨克（Donetsk）人民共和國的指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）今天放在通訊應用程式Telegram上。

柯達科夫斯基說道：「如果你不知道那是什麼，或那是做什麼用的，你可能會覺得那很漂亮。」路透社無法立即聯繫上柯達科夫斯基尋求置評。

目前不清楚是何方部隊發射彈藥或從哪裡發射。

烏克蘭國家衛隊（National Guard）指揮官史雷加（Denys Shlega）形容亞速鋼鐵廠下方的環境十分嚴峻。

史雷加告訴烏克蘭電視台：「我們沒有足夠的藥物或手術設備。目前我們約有600人受傷，大約40人情況非常嚴重。」

史雷加表示，俄軍早已滲透到亞速鋼鐵廠所在的部分地區，「但這還不嚴重，我們還堅持著…靠我們最後的兵力死守」。

俄羅斯部隊已猛襲馬立波（Mariupol）約兩個月。

俄方並未具體說明他們用以攻擊亞速鋼鐵廠的武器為何。烏克蘭檢方表示，已就可能有人動用燃燒彈一事展開調查。

白磷彈藥在戰場上可用做製造煙幕、產生照明、標記目標，或摧毀掩體和建物。國際公約並未禁止使用白磷做為化學武器。

不過人權組織敦促禁止使用磷彈，因為會造成嚴重燒傷。美國曾在越戰及2003年到2011年的伊拉克戰爭使用磷彈；俄羅斯則曾在車臣戰爭中使用磷彈。

馬立波市市長的助理安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，俄羅斯對亞速鋼鐵廠使用燃燒彈或磷彈。安德瑞尤申科是在由烏克蘭控制的地區發言。路透社無法立即證實他的說法。

英國聯合化學、生物、放射性暨核子軍團（Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment）前指揮官布瑞頓-高登（Hamish Stephen de Bretton-Gordon）告訴路透社，影片中看起來很像是磷彈，但只有採樣分析才能確定。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110516