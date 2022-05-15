亞速鋼鐵廠易地復工 英情報：俄已損約1/3地面部隊

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（中央社台北15日綜合外電報導）烏克蘭前線頓巴斯戰況變化，俄軍取得若干進展，烏軍發動反攻。英國情報顯示，俄羅斯入侵烏克蘭已損失約1/3地面部隊。媒體報導，烏南亞速鋼鐵廠為繼續支援烏軍，已易地復工。

●前線戰況變化 俄軍若干進展烏軍發動反攻

烏克蘭戰爭的前線今天出現變化，俄羅斯軍隊在戰事激烈的東部頓巴斯區（Donbas）取得若干進展，烏方軍隊則在俄軍占領的戰略要地伊久姆市（Izium）附近發動反攻。

路透社指出，施壓伊久姆市與俄國補給線，將使俄軍更難包圍頓巴斯區東部戰線的烏軍。

伊久姆橫跨頓內次河（Donets river），從第二大城哈爾科夫（Kharkiv）沿主要公路向東南方行駛約120公里可抵達。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在社群媒體上評論說，衝突最激烈的地點仍是伊久姆方向，「我方武裝部隊在那裡已改為反攻，敵軍在某些陣線撤退」。

● 英情報：俄侵烏已損約1/3地面部隊

英國軍事情報部門今天表示，俄羅斯可能已損失約1/3部署至烏克蘭的地面部隊，且在烏東頓巴斯地區的攻勢「已失去動力，大大落後於原先計畫」。

英國國防部在推特（Twitter）寫道：「儘管初期有小規模進展，過去這個月來，俄國未能取得重大土地戰果，同時持續承受高度損耗。」

「俄國2月投入的地面戰鬥部隊，現在可能已損失1/3。」

英國國防部還說，俄羅斯不太可能在未來30天內大幅加快推進速度。

● 俄撤出烏第2大城 美智庫：烏軍似贏哈爾科夫之戰

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯轟擊烏國第2大城哈爾科夫數週之後，俄軍已撤離周邊地區。美國智庫表示，烏克蘭似已贏得哈爾科夫之戰。

美聯社報導，烏克蘭軍方表示，俄軍正從烏國東北部的哈爾科夫撤離，聚焦保護補給線，同時對東部頓內茨克州（Donetsk）發動迫擊砲攻擊、砲轟與空襲，以「消滅烏克蘭部隊並摧毀防禦工事」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏克蘭「正進入新的長期戰爭階段」。

● 繼續支援烏軍 亞速鋼鐵廠易地復工

烏克蘭戰爭爆發前，烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是世界重要的鋼鐵供應者，儘管該廠尚未脫離戰火，其東家為求盡快復工，已在烏國其他地方另起爐灶，恢復生產。

據英國「金融時報」報導，亞速鋼鐵廠在馬立波的巨大廠區，至今仍在烏軍手中，成為烏克蘭頑強抵抗的象徵。但由於該廠在世界供應鍊舉足輕重的地位，其東家、烏國最大鋼鐵製造商Metinvest已設法在其他地方恢復生產。

● 歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 澤倫斯基：音樂征服歐洲

烏克蘭「卡路什樂團」今天憑藉一首感染力十足的作品贏得歐洲歌唱大賽。總統澤倫斯基盛讚烏克蘭音樂征服歐洲，還說將確保會有在馬立波舉辦歐洲歌唱大賽的一天。

法新社報導，「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）以一首結合烏克蘭民謠的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）擊敗24個競爭對手，在全球最大歌唱競賽贏得冠軍。

主唱普修克（Oleh Psiuk）在表演完的當下以英語高呼，「拜託幫幫烏克蘭和馬立波（Mariupol）！幫幫亞速鋼鐵廠（Azovstal）！」

● 北約讚烏克蘭奪冠樂團彰顯抗俄勇氣

北約副秘書長吉歐阿納今天祝賀烏克蘭以一首「美妙歌曲」贏得這項年度音樂大賽，認為這證明了烏克蘭和俄羅斯作戰的勇氣。

北大西洋公約組織（NATO）30個成員國的外交部長今天齊集柏林，討論芬蘭和瑞典可能申請成為北約成員國問題，以及面對吉歐阿納（Mircea Geoana）所說俄羅斯「無理」入侵烏克蘭行動的戰略。

吉歐阿納說：「我要祝賀烏克蘭贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。昨天我們看到了整個歐洲和澳洲民眾對此勇敢行為的巨大支持…當然，這首歌很美、很美。」

● 烏外長與布林肯會面 稱武器正絡繹於途

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，他今天在柏林與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，且「更多武器和其他援助正在運往烏克蘭的路上」。

庫列巴在推特上寫道：「我們同意密切合作，確保烏克蘭糧食出口送達非洲和亞洲的消費者手裡。感謝國務卿布林肯和美國的領導以及堅定不移的支持。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯和庫列巴討論了俄羅斯入侵烏克蘭帶來的影響，包括對全球糧食安全的衝擊。

● G7將持續經濟施壓莫斯科 反擊俄所謂「小麥戰爭」

七大工業國集團（G7）成員國外交部長今天矢言加強在經濟與政治上對俄羅斯的孤立、持續提供武器給烏克蘭，並對付德國外交部長口中所言俄羅斯所發動的「小麥戰爭」。

來自英國、加拿大、德國、法國、義大利、日本、美國的G7國家和歐洲聯盟（European Union）高級外交官在波羅的海（Baltic Sea）的德國威森豪斯（Weissenhaus）度假勝地會面後，也承諾「儘可能長久地」持續提供軍事與防衛援助給烏克蘭。

他們在聯合聲明中說，他們也將處理俄羅斯指責西方因制裁俄羅斯而造成世界各地糧食供應問題的虛假消息。他們並敦促中國不要援助莫斯科或證明俄羅斯的戰爭是合法的。

● 美共和黨參議員代表團訪烏克蘭

美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天與另外3位共和黨籍參議員造訪烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。

澤倫斯基對麥康奈的拜訪表達感激。他說，俄羅斯正對烏克蘭人民進行種族滅絕，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下了令全世界震驚的戰爭罪，包括虐待、大規模處決和性侵，歐洲自二次世界大戰之後從未見過這樣的罪行。

麥康奈一行出訪烏克蘭的消息由澤倫斯基辦公室對外發出。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110515