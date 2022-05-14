土耳其反對芬蘭瑞典入北約 烏克蘭奪回逾千聚落

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烏克蘭總統澤倫斯基聲稱從俄烏交戰以來，已收復1015處聚落。圖為14日烏克蘭國民警衛隊在東部哈爾科夫郊區奪回的村莊執行偵察任務。（美聯社）

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（中央社基輔14日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段表態反對芬蘭和瑞典加入北約，稱兩國是恐怖組織溫床，美國表示將深入了解土方立場。烏克蘭總統澤倫斯基聲稱從俄烏交戰以來，烏克蘭已經收復1015處聚落。

● 土耳其反對芬蘭瑞典加入北約

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已表態反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段告訴記者，「我們正在密切關注瑞典及芬蘭的事態發展，但我們並非抱持正面心態。」他稱芬蘭及瑞典是「許多恐怖組織的所在地」，不贊成兩國加入北約。

艾爾段指出，「不幸的是，斯堪的那維亞國家幾乎就像是恐怖組織的招待所。」荷蘭及瑞典是庫德工人黨（PKK）、革命人民解放黨陣線（DHKP-C）的溫床，他們還參加那裡的議會，「我們不可能抱持正面看法」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，美國會致力「更深入了解」土方立場，他表示：「土耳其是重要的北約盟國，這點並未改變。他們一直參與並幫忙設法讓俄羅斯和烏克蘭之間對話，也提供援助給烏克蘭。因此他們在北約聯盟中的地位沒有改變。」

● 澤倫斯基：已從俄軍手中奪回1015處聚落

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭13日從俄羅斯軍隊手中奪回6處聚落，從2月烏俄交戰以來，總計收復1015處。

澤倫斯基在夜間演說中表示：「我們持續收復烏克蘭被占領的領土。截至今天已奪回1015處聚落，光是過去24小時就收復了6處。」

但目前尚不清楚這1015處聚落，占烏克蘭領土多少比例。

俄烏兩軍目前正在烏克蘭東部頓巴斯地區激烈交戰。（中央社製圖）

● 戰爭爆發迄今 美俄防長首次談話卻無進展

烏克蘭戰爭爆發迄今，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）13日和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）首次談話。美國官員指出，儘管美方要求停火，但雙方在主要議題上無所進展。

美國國防部表示，奧斯汀在跟蕭依古通話時，要求俄羅斯在烏克蘭立即停火，「這次談話未具體解決任何嚴重議題，或導致俄羅斯的行為或所說的話出現直接改變」。

俄羅斯入侵烏克蘭近3個月以來，奧斯汀曾多次嘗試與蕭依古談話，但莫斯科方面似乎對談話不感興趣。塔斯社（TASS）引述俄羅斯國防部說法報導，稱這次通話是在「美方提議下」進行。

● 電網營運商：俄羅斯已暫停對芬蘭供電

芬蘭電網營運商Fingrid主管14日稱，俄羅斯能源公司RAO Nordic因欠費問題揚言中斷供電後，俄方13日深夜起已經對芬蘭暫停供電。

Fingrid營運規劃經理考柯能（Timo Kaukonen）表示：「目前供電是零，從昨天午夜開始就這樣了，一如對方的計畫。」

RAO Nordic先前表示，由於付費問題，將暫停對芬蘭供電，時機正值芬蘭準備宣布申請加入北約。

因此造成的電力短缺，芬蘭正從瑞典進口電力來彌補。芬蘭所需電力約10%從俄羅斯進口。

● 芬蘭總統聲明：已就申請加入北約與蒲亭談話

芬蘭總統府表示，總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）14日已就芬蘭擬申請加入北約一事，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）交談。

根據芬蘭總統府聲明，尼尼斯托指出，芬蘭主動致電蒲亭，與蒲亭的談話相當直接，沒有激怒對方；克里姆林宮表示，蒲亭今天告訴尼尼斯托，芬蘭結束軍事中立將是場「錯誤」。

● 烏國軍情首長：烏克蘭年底前戰勝俄國

烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）14日告訴英國天空新聞網（Sky News），烏克蘭戰爭可能在8月達到「突破點」，並在年底前以俄國戰敗告終。他還說，俄國總統蒲亭已罹患癌症，病情嚴重。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫少將受訪時，對於俄烏戰爭目前發展軌跡表示「樂觀」，他說：「突破點將在8月下半月出現，而積極的戰鬥行動大多數在年底前就能結束。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110514