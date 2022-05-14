更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬3964例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬3964例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/164

澤倫斯基：馬克宏勸烏克蘭讓步 好讓蒲亭挽回顏面

2022/5/14 20:44（5/14 21:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）說，法國總統馬克宏曾要求烏克蘭在主權問題讓步。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）說，法國總統馬克宏曾要求烏克蘭在主權問題讓步。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾要求烏克蘭在主權問題讓步，好讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）挽回顏面。

12日晚間播出的義大利「國營電視廣播公司」（RAI）談話節目Porta a Porta中，澤倫斯基被問到馬克宏9日的言論，當時馬克宏警告歐洲必須避免羞辱蒲亭。

澤倫斯基答稱：「我們希望俄羅斯軍隊離開我們的領土，我們並沒有踏上俄國的土地。我們不會以我們的領土為代價，幫助蒲亭挽回顏面，那是不公道的。」他並說，烏克蘭永遠不會承認俄國吞併克里米亞半島（Crimea）。

澤倫斯基指出，馬克宏「徒勞無益」地為「俄羅斯尋找出路」。

政治新聞網站Politico報導，法國總統府否認澤倫斯基的說法，一名官員昨天表示，「法國總統從未與蒲亭討論過任何未經澤倫斯基同意的事情，也從未要求澤倫斯基做出任何讓步。他一直說，由烏克蘭自行決定與俄國談判的條件。」

馬克宏9日在「歐洲未來會議」（Conference on the Future of Europe）閉幕式上發言指出，關於俄國對烏克蘭發動的戰爭，歐洲「絕不能屈服於羞辱的誘惑，也不能屈服於復仇的情緒」。

馬克宏並說：「當和平重回歐洲大地時，我們需要建立新的安全平衡。」這番言論被解讀為，馬克宏仍設法要與蒲亭妥協。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110514

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
澤倫斯基：已從俄軍手中奪回1015處聚落馬克宏稱烏俄情同兄弟 澤倫斯基：讓我們很痛苦法中領袖通話淪宣傳工具 馬克宏中文貼文遭砲轟烏克蘭軍情首長：蒲亭罹癌病情嚴重 年底前戰勝俄羅斯陣亡俄軍屍身暫存冷凍火車貨櫃 等待返回故土具戰略重要性 烏克蘭：將為奪回蛇島奮戰到底
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀