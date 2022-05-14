澤倫斯基：馬克宏勸烏克蘭讓步 好讓蒲亭挽回顏面

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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）說，法國總統馬克宏曾要求烏克蘭在主權問題讓步。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾要求烏克蘭在主權問題讓步，好讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）挽回顏面。

12日晚間播出的義大利「國營電視廣播公司」（RAI）談話節目Porta a Porta中，澤倫斯基被問到馬克宏9日的言論，當時馬克宏警告歐洲必須避免羞辱蒲亭。

澤倫斯基答稱：「我們希望俄羅斯軍隊離開我們的領土，我們並沒有踏上俄國的土地。我們不會以我們的領土為代價，幫助蒲亭挽回顏面，那是不公道的。」他並說，烏克蘭永遠不會承認俄國吞併克里米亞半島（Crimea）。

澤倫斯基指出，馬克宏「徒勞無益」地為「俄羅斯尋找出路」。

政治新聞網站Politico報導，法國總統府否認澤倫斯基的說法，一名官員昨天表示，「法國總統從未與蒲亭討論過任何未經澤倫斯基同意的事情，也從未要求澤倫斯基做出任何讓步。他一直說，由烏克蘭自行決定與俄國談判的條件。」

馬克宏9日在「歐洲未來會議」（Conference on the Future of Europe）閉幕式上發言指出，關於俄國對烏克蘭發動的戰爭，歐洲「絕不能屈服於羞辱的誘惑，也不能屈服於復仇的情緒」。

馬克宏並說：「當和平重回歐洲大地時，我們需要建立新的安全平衡。」這番言論被解讀為，馬克宏仍設法要與蒲亭妥協。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110514