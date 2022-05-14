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烏克蘭軍情首長：蒲亭罹癌病情嚴重 年底前戰勝俄羅斯

2022/5/14 21:19（5/14 21:35 更新）
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烏克蘭軍事情報首長布達諾夫14日表示，俄羅斯總統蒲亭（圖）已罹患癌症，病情嚴重。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
烏克蘭軍事情報首長布達諾夫14日表示，俄羅斯總統蒲亭（圖）已罹患癌症，病情嚴重。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）烏克蘭軍事情報首長布達諾夫今天告訴英國天空新聞網（Sky News），烏克蘭戰爭可能在8月達到「突破點」，並在年底前以俄羅斯戰敗告終。他並說，俄國總統蒲亭已罹患癌症，病情嚴重。

法新社報導，36歲的烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將受訪時，對於俄烏戰爭目前發展軌跡表示「樂觀」。

他說：「突破點將在8月下半月出現，而積極的戰鬥行動大多數在年底前就能結束。」

「因此，我們將在所有失土上重建烏克蘭的權力，包括在頓巴斯（Donbas）和克里米亞（Crimea）。」

俄烏兩軍目前正在烏克蘭東部頓巴斯地區激烈交戰，俄羅斯近來已將軍隊集中當地，但未取得重大進展。

布達諾夫還表示，烏克蘭「對於敵軍瞭若指掌，幾乎在他們擬訂作戰計畫的同時，我們就已經知道了」。

布達諾夫並提出未經證實的說法，宣稱莫斯科已發生政變，要推翻罹癌且已病入膏肓的蒲亭（Vladimir Putin）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110514

烏克蘭軍事情報首長布達諾夫說，戰爭可能8月達到「突破點」，將在所有失土上重建烏克蘭的權力，包括在頓巴斯和克里米亞。（中央社製圖）
烏克蘭軍事情報首長布達諾夫說，戰爭可能8月達到「突破點」，將在所有失土上重建烏克蘭的權力，包括在頓巴斯和克里米亞。（中央社製圖）
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