加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/300
首頁 / 國際

南韓國情院：北韓最快7月增派兵力赴俄羅斯

2025/6/26 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）南韓國情院今天表示，北韓預期最快7到8月向俄羅斯增派兵力，以換取飛彈電波擾亂設備、火箭引擎、無人機等技術資源。

據南韓朝野兩大黨國會議員轉述，國情院在今天對國會情報委員會的報告中，根據近期俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）訪問北韓，以及北韓近期選拔外派軍人的動向，做出以上判斷。

蕭依古17日訪問北韓與領導人金正恩會面，國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti，簡稱俄新社）引述其說法報導，北韓將派遣1000名掃雷人員和5000名軍事建築工人前往庫斯克州（Kursk）支援重建工作。

google news透過 Google News追蹤中央社

報告指出，北韓去年11月派遣1萬1000多名軍人赴俄的一個月之前，蕭依古也曾與北韓商議相關事項，考慮商議後準備所需時間，增派兵力可能在7到8月進行。

國情院也分析，北韓向俄羅斯提供1000多萬發砲彈及飛彈等武器，是為換取船舶及軍機。根據國情院掌握情資，俄羅斯除經濟合作外，也提供北韓關於飛彈電波擾亂裝備、火箭引擎、無人機等技術顧問。（編輯：高照芬）1140626

#金正恩
#南韓
#國會
#北韓
#國安會
#蕭依古
#南韓國情院
蕭依古
北韓將派兵赴俄助重建 南韓籲立即停止俄媒：北韓將派軍方建築及掃雷人員赴俄 助戰後重建
金正恩
北韓官媒：出包驅逐艦重新下水 金正恩允再造兩艘傳致函金正恩遭北韓拒收 白宮：川普仍樂意與他通信
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
基輔：俄軍352架無人機、16枚飛彈空襲 釀8死30傷
37
更多編輯台推薦新聞：