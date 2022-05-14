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G7：絕不承認俄國以武力改變的邊界

2022/5/14 21:58（5/14 22:45 更新）
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俄烏兩軍目前正在烏克蘭東部頓巴斯地區激烈交戰。（中央社製圖）
俄烏兩軍目前正在烏克蘭東部頓巴斯地區激烈交戰。（中央社製圖）
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（中央社德國凡格爾斯14日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天表示，絕不會承認俄羅斯透過對烏克蘭動武所企圖改變的邊界，並承諾會持續支持基輔。

法新社報導，俄國2月24日入侵烏克蘭，但烏克蘭軍隊已成功將俄軍自首都基輔擊退。目前戰事早已進入第3個月。

G7外長在德國北部舉行為期3天的會議，並在會後發聲明表示：「我們絕不會承認俄國企圖透過軍事侵略所改變的邊界，並將繼續投入，以支持烏克蘭的主權以及在克里米亞和各州的領土完整。」

G7外長與烏克蘭和摩爾多瓦外長，還有歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）一起在德國勝地凡格爾斯（Wangels）出席會議。

會議的聯合聲明誓言，將擴大制裁範圍，涵蓋俄國依賴的產業，並繼續為烏克蘭提供武器，以協助烏軍擊退俄軍入侵。

G7外長表示：「我們重申進一步加大對俄國經濟和政治施壓的決心，繼續團結一致。」

當被問及盟國是否希望看到俄國也被趕出克里米亞時，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，這應該由烏克蘭「自行為他們的國家做決定」。克里米亞於2014年被俄國吞併。

貝爾伯克說：「這是他們的領土，我們支持他們採取的每項措施和步驟，以確保烏克蘭人民…能夠再次如同歐洲其他人民一樣地在自己的國家過著和平以及安全和自由的生活。」德國目前擔任G7輪值主席國。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110514

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