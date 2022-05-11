法中領袖通話淪宣傳工具 馬克宏中文貼文遭砲轟

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國總統馬克宏昨天與中國國家主席習近平通話，雙方新聞稿內容卻大相徑庭。馬克宏事後罕見以中文貼文，藉機宣傳，怎知法、中網友皆不買單，批評馬克宏與烏俄戰爭幫兇和獨裁者（暗指中國）合作。

馬克宏與習近平通話後，兩方都各取所需的藉由對話進行媒體宣傳，雙方公布的官方新聞稿內容大相徑庭。

根據法國總統府艾里賽宮的新聞稿，兩位國家元首除了重申致力尊重烏克蘭的領土完整性及主權外，馬克宏也特別向習近平提及中國COVID-19疫情，呼籲中國當局正視旅中法人的擔憂，例如須保持兩國航班、允許前往機場及避免孩童與父母分離。

此外，作為歐盟理事會輪值主席國元首，馬克宏強調歐中關係在最大的互惠條件下，重新平衡歐中關係，並敦促中國解除對立陶宛的制裁。同時也因中國批准國際勞工組織兩項打擊強迫勞動的公約向習近平致意。

中國的新聞稿則寫道，習近平在對話中指出，中歐關係穩定健康發展，且「法方願與中方在雙邊和多邊層面展開更加緊密的協調合作。法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗」。

對於馬克宏關切的中國疫情現況、敦促解除立陶宛制裁以及歐中關係的重新平衡，中方新聞稿卻隻字未提。

馬克宏與習近平通話後則罕見以簡體中文、英、法三語在推特上貼文，「我們與習近平主席一起，評估了烏克蘭人民因俄羅斯入侵而經歷的嚴峻局勢。我們的共同目標是：停火，尊重烏克蘭的領土和主權完整」，試圖向中國網友表達善意。

怎知中國網友不買單，下方許多中國網友留言砲轟馬克宏，對他與獨裁者合作感到失望。

網友@himalaya_pay寫道：「中國人不等於中國共產黨！中國人和烏克蘭人站在一起！」@POfW8373則說：「Xi（習）一直在支持 Putin（蒲亭）的侵略行為。認清這一點，你就不會再去浪費納稅人的時間了。」

@LordBlacky0619要馬克宏「不要被騙了」。因為「中國是此次此次侵略戰爭最大的幫兇！你們應該把注意力放在烏克蘭身上，而不是繼續嘗試與劊子手和獨裁者講道理！」

另一名網友@xmgf2020則諷刺馬克宏與習近平談烏俄戰爭，「和你與本拉登一起評估美大樓撞擊後的傷亡情況有不同嗎？」

不僅中國網友不領情，法國網友也留言批評。@Souslapluie1說：「什麼？！和支持入侵的國家評估烏克蘭情況！你覺得我們都成功被中國共產黨洗腦了嗎？」@POETJINGWA指出，「習近平和蒲亭都是戰爭罪犯，他們應該要為此負責」。

網友@hanyu29114330諷刺說：「寫中文沒用，中國人在中國沒辦法讀你的訊息，推特被禁」。

另外也有不少法國網友在留言中提到台灣。@SengirDuke詢問馬克宏：「要不要談台灣跟北京共產獨裁者未來發動的『特別行動』？」@_JSSSX_說，「於此同時，中國每天都在威脅要『不惜代價』武力奪台」。

@agneel_表示，「中國會對台灣做相同的事。這傢伙和虐待人民的獨裁者合作」；@Gamisama22則呼籲，「不要忘記台灣這個民主國家。別讓它因怯懦和財經利益而成為第二個烏克蘭」。

但也有少數中國網友呼籲法國不要站隊美國。@liseWang14寫道，「總統馬克龍先生，法國應該是獨立的法國，而不是美國的發聲筒，法國和中國加強經貿合作是最佳選擇！」@Theskys25675511則說，「解決根本性問題：讓美國停止供火，甚至解散北約！」（編輯：高照芬）1110511