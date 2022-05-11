烏俄戰爭釀全球糧食危機 馬克宏與習近平籲停火

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國總統馬克宏和中國國家主席習近平今天通話，艾里賽宮事後表示，兩人討論了烏克蘭戰爭和隨之引發的全球糧食危機，並呼籲烏俄停火。

綜合路透等外媒報導，艾里賽宮表示：「兩位國家元首重申致力尊重烏克蘭的領土完整性及主權。」

艾里賽宮指出，馬克宏（Emmanuel Macron）和習近平討論法國的FARM（食品與農業韌性任務，Food and Agriculture Resilience Mission）倡議，作為糧食風險的因應方案。

此外，針對中國嚴格實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的人民移動限制，馬克宏呼籲中國考量當地法國僑界的各項關切，特別是維持與法國的空中連結、允許民眾前往機場，並確保孩童不會與雙親骨肉分離。

根據艾里賽宮說法，馬克宏堅持，重新平衡歐洲聯盟（EU）與中國間關係，以創造更大互惠上，有其重要性。

艾里賽宮補充表示，馬克宏和習近平也同意深化兩國在航太及和核能方面的合作。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110511