習近平致電馬克宏談烏克蘭：警惕形成集團對抗

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（中央社台北10日電）針對烏克蘭局勢，中國國家主席習近平今天向法國總統馬克宏表示，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中。並要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

據中國官媒央廣網報導，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，在烏克蘭問題上，法方與中方擁有很多共識。法方願與中方在雙邊和多邊層面展開更加緊密的協調合作。「法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗」。

習近平10日下午與馬克宏通電話時，作以上表示，並稱兩人一致認為有關各方應該支持俄烏透過談判恢復和平。

據報導，習近平向剛連任成功的馬克宏表示，要透過雙邊對話機制規劃好未來5年中法合作重點，在推進民用核能、航空航太等傳統領域合作同時，加大推動人工智慧、清潔能源等新興領域合作。

他說，中方願擴大法國優質產品進口，歡迎法國金融、高技術企業赴中開展合作，希望法方為中國企業赴法投資合作提供公平、公正、非歧視的營商環境。

習近平指出，中歐關係穩定健康發展，符合中歐及各國人民利益。中方讚賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對中認知，與中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基礎上深化經貿、綠色、數字、人文等領域交流合作。希望法國作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

根據報導，馬克宏表示，法中建交以來，雙方一直秉持開放精神積極發展法中關係。過去5年，兩國各領域合作富有成果。未來5年，法方願同中方深化農業、航空、民用核能、人文等領域合作，加強應對氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，推動法中關係取得更多積極成果。法方願為促進歐中關係發展發揮積極作用。

習近平9日先與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊會晤。據新華社報導，習近平希望德方為中歐關係穩定發展「發揮積極影響」，並指「歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110510