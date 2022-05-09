以團結回應蒲亭 馬克宏推政治共同體接納烏克蘭

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）在俄羅斯慶祝二戰勝利日紀念幾小時後，歐盟領袖齊聚歐洲未來論壇，以行動回應俄國總統蒲亭。馬克宏表示，會確保俄國「永無法奪下烏克蘭」，並提議打造歐洲政治共同體以接納烏克蘭等國。

為期一年的歐洲未來論壇今天於歐洲議會所在地法國東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）舉行閉幕式，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統暨歐盟輪值主席馬克宏（Emmanuel Macron）與歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）等人皆出席會議。

俄羅斯也在今天舉行蘇聯第二次世界大戰擊敗納粹德國的勝利日（Victory Day）紀念閱兵典禮和慶祝活動。總統蒲亭（Vladimir Putin）在演說中表示，北大西洋公約組織（NATO）在俄羅斯邊界製造威脅，俄羅斯必須介入烏克蘭，因為西方國家「準備侵略我們的領土，包括克里米亞」。

歐洲未來論壇在今天閉幕深具象徵意義，不僅是為同慶歐洲日（Europe Day），也是為了以歐盟的團結行動來回應蒲亭。

馬克宏在連任後的首次國際演說中聚焦俄烏戰爭，他說，「戰爭又重回我們的大陸，烏克蘭人民正為自由奮戰 ... 我們支持且將持續支持烏克蘭」。

馬克宏以歐盟理事會主席國領袖身分向歐洲議會表示，歐洲的目標是「盡快終結這場戰爭」，並盡一切可能讓俄羅斯「永遠不可能奪下烏克蘭」，同時譴責「俄羅斯在烏克蘭犯下的嚴峻罪行」。

馬克宏指出，「烏克蘭戰爭，以及烏克蘭、摩爾多瓦與喬治亞人民對於入歐的合理期盼，都讓我們反思歐洲的地理與組織」。

他強調烏克蘭憑藉勇氣與奮鬥，「早已成為歐盟家族心中的一員」，但歐盟入會過程需要好幾年的時間。因此他話鋒一轉，表示歐盟不該是重建歐洲大陸的唯一途徑，並提出成立「歐洲政治共同體」的計畫。

歐盟的獨立與主權向來是馬克宏的主張。他表示財政危機、疫情、戰爭都凸顯了歐盟的脆弱，因此希望更進一步推動防禦，「以更好地保護位於歐盟邊界的國家」。另外，他也敦促歐盟盡快脫離石化能源，不僅為生態，也是為了「不依賴其他國家」。

范德賴恩發言表示，今天對歐洲來說是特別的一天，而俄羅斯蠻橫的企圖提醒了危險的存在，她希望戰爭能讓歐洲反思如何改善民主運作，也提及將「重新審視歐盟條約」。

梅特索拉發言時則承諾歐洲議會將繼續為更強大的歐洲奮鬥，「我們需要新的安全與防禦政策」；能源方面，梅特索拉表示，「我們仍太過依賴獨裁者」，言下之意即為俄羅斯。

論壇閉幕式後，馬克宏將照計畫馬不停蹄前往德國拜會總理蕭茲（Olaf Scholz），以強調法德情誼，並就歐盟、俄烏戰爭、歐中關係等議題進行討論。（編輯：韋樞）1110509