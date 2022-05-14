土耳其不挺北約東擴 前烏克蘭顧問：避免刺激俄國

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土耳其不願表態歡迎芬蘭與瑞典加入北約。前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏認為，對土耳其而言，俄國立場向來重要，加上烏俄戰事未歇，以調停者自居的土耳其不樂見任何可能刺激俄方反應的發展。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月14日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）土耳其表態不支持芬蘭、瑞典加入北約。前烏克蘭總理顧問赫柏表示，以烏俄戰事調停者自居的土耳其意在避免刺激俄國，影響停戰談判，但土耳其終會就相關議題展開協商，並以此為討價還價籌碼。

俄烏戰爭爆發後，芬蘭、瑞典大幅扭轉奉行多年的「軍事不結盟」政策，準備著手加入北大西洋公約組織（NATO），以嚇阻俄國進犯。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接著表態不贊成兩國加入。土耳其是北約成員，新成員加入需全體成員同意，艾爾段此言一出，即為芬、瑞的北約之路蒙塵。

前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏（Yevgeniya Gaber）今天對中央社表示，俄羅斯與土耳其關係密切，對土耳其而言，俄國立場向來重要，加上烏俄戰事未歇，以調停者自居的土耳其自然不樂見任何可能刺激俄方反應的發展，影響停戰談判進程。

她說，尤其芬蘭與俄羅斯接壤，芬蘭加入北約將引發俄國負面反應，使現狀進一步失穩。此外，艾爾段表態不贊同兩國加入北約也與土耳其國家利益深切相關。他不滿這兩國對土國眼中恐怖組織的處理方式，甚至稱瑞典與芬蘭為恐怖組織的「招待所」。

不過，赫柏指出，艾爾段並未把話說死，代表土耳其無意力阻到底，終將就芬蘭與瑞典加入北約進行相關討論。芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今天也呼籲土耳其保持耐性，雙邊將一步步處理相關議題，顯示芬蘭及土耳其有望協商，屆時雙邊可能觸及土耳其眼裡的「恐怖組織」議題。

赫柏也說，若干高階會議將於兩週內舉行，例如土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與美國務卿布林肯（Antony Blinken）就會在5月18日會晤。這些會議將給予土耳其討價還價的國際舞台，包括要求美國解除對土耳其國防工業的制裁，及售土耳其F-16戰機等，以換取土耳其挺芬、瑞入北約。

她表示，俄羅斯不願北約擴大，未來將對芬蘭、瑞典加入北約發表聲明譴責。不過，俄國手邊已經沒有足夠的外交、政治及軍事資源可進行實質反制，烏克蘭戰爭更可稱為「失敗」，使俄國更失籌碼。

赫柏指出，站在土耳其立場，雖然與俄國關係重要，現階段使對外關係走上正軌，及與美國展開正面對話更是要務，且土耳其非常清楚俄國是地中海、黑海乃至歐洲地區的競爭對手，維繫與北約成員國的關係將是土國外交優先事項。

政治學博士赫柏曾任烏克蘭外交部外交學院副院長，研究領域包括黑海區域安全、烏克蘭及土耳其外交政策。（編輯：黃自強）1110514