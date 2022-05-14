俄將停止供電 芬蘭營運商：僅占總量10%有其他來源彌補

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，芬蘭宣布將申請加入北約，導致與俄國的緊張關係升級。能源供應商RAO Nordic今天表示，俄羅斯本週末將暫停向芬蘭輸電。

法新社報導，俄羅斯國家能源控股公司Inter RAO的芬蘭子公司RAO Nordic在聲明中說，「我們被迫自5月14日起暫停輸電」，又說Inter RAO尚未收到5月售出的電力款項。

聲明還提到：「RAO Nordic無法支付自俄羅斯輸進的電力款項。」

RAO Nordic說，「這種情況很不尋常，這是我們交易20多年首次發生」，希望這種情況「不久後」能改善，並恢復交易。

芬蘭領導人昨天宣布必須「毫不遲疑地」申請加入北大西洋公約組織（NATO）。這是自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭以來，芬蘭政策出現的劇烈改變。

克里姆林宮警告，俄羅斯「絕對」會把芬蘭加入北約視為威脅；同時，俄羅斯外交部表示，莫斯科當局「將被迫採取報復措施、軍事技術和其他措施，以因應受到的威脅」。

路透社報導，芬蘭電網營運商Fingrid表示，境內的電力供應沒有受到威脅，自俄羅斯輸入的電力僅占芬蘭整體用電量約10%。

Fingrid表示：「喪失的電力輸入來源，可在電力市場中從瑞典輸入更多電力取代，也可由國內發電彌補。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110514