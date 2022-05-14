俄軍頓巴斯渡河受挫 烏防長：尚有數週惡戰要打

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（中央社烏克蘭達嘉奇13日綜合外電報導）根據烏克蘭軍方今天發布的影片，一列俄軍裝甲縱隊在頓巴斯地區企圖渡河時，有部分遭烏軍摧毀。烏克蘭防長預測，雙方還有好幾週惡戰要打。

路透社報導，自俄軍一個多月以前自烏克蘭基輔及東北地區撤離、集中兵力於烏東頓巴斯地區（Donbas）以來，烏克蘭軍隊以其最快的速度把俄軍趕出第二大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊。

一度遭俄軍猛攻的哈爾科夫，已至少兩週沒聽到砲聲。路透社記者證實，烏克蘭現在控制領土已延伸到東部40公里處的北頓內茨克河（Siverskyi Donets River）。不過哈爾科夫北部村莊仍持續遭到俄軍轟炸。

哈爾科夫以北約10公里的城市達嘉奇（Dergachi），消防員忙於撲滅悶燒的殘骸。當地官員表示，俄軍徹夜朝負責發放救援物資的一處文化會館發射飛彈，館內志工正搶救嬰兒奶粉和尿布等物資。

達嘉奇市長札多連科（Vyacheslav Zadorenko）告訴路透社：「我只能說這就是恐怖主義行為。他們想要攻擊我們儲存糧食的基地，製造人道災難。」

他還說昨天另有一枚飛彈擊中這棟建築，俄軍砲擊已造成當地一名診所員工受傷與一對年輕夫婦在自家中身亡。

在哈爾科夫東南部，英國聲稱烏克蘭已阻止俄軍橫渡北頓內茨克（Severodonetsk）以西的北頓內茨克河。烏克蘭空軍司令部發布的畫面顯示，好幾輛軍車著火於一段已被打沉的浮橋附近，旁邊還有許多車輛遭毀或棄置，包括戰車。

路透社表示他們無法很快核實烏軍戰報內容，以及相關的時間地點。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在臉書發文：「我們正進入一段全新、漫長的戰事」， 他預期接下來是非常艱困的幾週，烏克蘭很大程度上將獨自對抗侵略者。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110514