喬治亞分離地區領導人：7月舉行入俄公投

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）喬治亞分離地區南奧賽提亞（South-Ossetia）領導人今天表示，預定7月17日舉行加入俄羅斯的公民投票。

法新社報導，南奧賽提亞領導人比比洛夫（Anatoly Bibilov）辦公室發表聲明說：「比比洛夫簽署法令，預計在南奧賽提亞舉行公投。」聲明提到，加入俄羅斯是當地人民的「歷史宿願」。

是2008年俄羅斯與喬治亞就是為南奧賽提亞開戰，之後俄國承認南奧賽提亞與另個分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家，並在當地設置軍事基地。

比比洛夫在即時通訊軟體Telegram說：「我們要回家了，是該一勞永逸統一的時候了。」「南奧賽提亞和俄羅斯即將在一起，將翻開重要的新篇章。」

本月稍早，比比洛夫在連任選舉時敗給對手拉果耶夫（Alan Glagoev）；俄羅斯已表示，希望新領導人能維護與莫斯科關係的「連續性」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後奪得的南部刻松（Kherson）地區，日前也籲請俄羅斯能讓刻松地區併入俄國。莫斯科當局2014年閃電出兵克里米亞半島，一個月後在當地舉辦公投併入俄羅斯。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110514