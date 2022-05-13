更多編輯台推薦新聞：
人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒
國際

人體細胞圖譜助疾病治療 科學家揭研究過程如冰沙中鑑別水果顆粒

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/159

俄羅斯入侵後首次 烏克蘭審判21歲俄軍犯戰爭罪

2022/5/13 22:05（5/13 22:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭法院13日展開預審聽審，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人希希馬林（前）。（美聯社）
烏克蘭法院13日展開預審聽審，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人希希馬林（前）。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭法院今天展開預審聽審，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人，指控他殺害一名手無寸鐵的62歲平民。

這起案件對烏克蘭而言具有重大象徵性意義，基輔政府指控俄國在入侵烏國期間對平民犯下殘酷暴行，並稱已查出超過1萬起戰爭罪行。

俄國則是否認針對平民，或是涉及戰爭罪，並指控基輔當局為了抹黑俄軍而捏造一切。克里姆林宮今天對記者表示，對這起戰爭罪審判無可奉告。

被告在簡短預審庭上表示，他是出生於俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區的希希馬林（Vadim Shishimarin），並證實他是一名俄國軍人。法官表示，將於5月18日再次開庭。

基輔地方法院網站指出，希希馬林被控「違反戰爭法律與規範」。

他的律師表示，之後將告知法庭，當事人是否認罪。

理著平頭的希希馬林身穿藍灰色休閒帽T，被警察帶到法庭內玻璃隔開的被告席上，看起來非常害怕。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，21歲的希希馬林是一名戰車指揮官，隸屬莫斯科地區的坎捷米爾裝甲師（Kantemirovskaya tank division）。

他被控2月28日在烏國東北部蘇米（Sumy）地區一座村落，從車上用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍開了數槍，殺害一名手無寸鐵的62歲居民。如果遭到定罪，希希馬林恐面臨終身監禁。

檢察總長辦公室在開審前發布聲明指出，希希馬林所屬的部隊遭烏克蘭軍方鎖定後，他和另4名俄國軍人開著一輛偷來的私家車試圖逃跑。

聲明稱，他們開到小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka），看到一名沒有武裝的平民正騎著自行車，一邊講電話。

聲明指出，另一名軍人下令被告射殺這名平民，以免他回報見到俄軍，被告於是使用突擊步槍，從開著的車窗朝受害者頭部開了數槍，受害者當場身亡。

聲明並沒說明希希馬林是如何被捕，或詳述這起戰爭罪指控的證據。

聲明稱，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）負責調查本案。

在法庭上，希希馬林被法官先以烏克蘭語，再以俄語訊問，他的身邊有一名翻譯人員。在開庭前，路透社無法接觸到他，或是他的法律代理人。

檢察官辛尤克（Andriy Synyuk）在預審庭後告訴記者，「今天這是第一起案件，但之後還會有更多這類案件」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110513

延伸閱讀
UN人權理事會通過決議 優先查俄軍在基輔等地所涉戰爭罪美稱數千烏克蘭人遭送過濾營審問 萬人被帶往俄國地盤21歲俄軍擊斃平民涉戰爭罪 將成烏克蘭審判首例俄士兵不想躺棺材 拒絕再度部署烏克蘭參戰英美等19國數千軍人北馬其頓演習 向蒲亭秀軍力芬蘭加入北約 烏克蘭首審涉戰爭罪俄軍烏克蘭提議交換俄戰俘 亞速鋼鐵廠傷兵可望脫困立陶宛認定俄為恐怖主義國家 伊久姆發現44具平民屍體
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀