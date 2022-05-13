俄士兵不想躺棺材 拒絕再度部署烏克蘭參戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）當一批精銳的俄羅斯陸軍旅士兵4月初被告知準備第2次部署到烏克蘭時，恐懼在隊伍中爆發開來。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這支部隊和平時期駐紮在俄國遠東地區，在2月底俄國入侵烏克蘭時率先從白俄羅斯進入烏克蘭，並與烏克蘭軍隊激烈交戰。

要求不要透露真實姓名的部隊成員德米崔（Dmitri）說：「情況很快就清楚了，並不是每個人都贊成（戰鬥）。我們當中有許多人根本不想回去（烏克蘭）。我想回到家人身邊，但不是以躺在棺材裡的方式。」

德米崔和8名同袍一起告訴指揮官，他拒絕再次加入對烏克蘭的入侵行動。他說：「他們很憤怒。但最終冷靜下來，因為他們無能為力。」

他很快就被調到靠近烏克蘭邊境的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod），此後一直駐紮在那裡。

他說：「我在軍隊服役了5年，合約在6月結束。我將完成剩下的役期，然後就可以離開這裡。 我沒有什麼好羞愧的。我們沒有正式處於戰爭狀態，所以他們不能強迫我上戰場。」

由於克里姆林宮做出不要正式向烏克蘭宣戰的政治決定，德米崔拒絕戰鬥，凸顯了俄國軍隊正面臨的部分軍事難題。俄國偏好把即將進入第4個月的入侵稱為「特別軍事行動」。

律師班亞許（Mikhail Benyash）說，根據俄國軍事規則，拒絕在烏克蘭作戰的士兵可能會面臨解聘，但不能被起訴。班亞許持續為選擇不上戰場的士兵提供建議。

班亞許表示，有「成千上百名」士兵與他的團隊聯繫，詢問如何避免被派去參戰。其中有12名來自俄國南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）的國民警衛隊因拒絕前往烏克蘭而被解僱。

班亞許說：「如果士兵有異議，指揮官試圖以入監服刑威脅他們，但我們告訴士兵，他們可以直接說不。如果士兵在俄國境內拒絕戰鬥，沒有法律依據可以提起刑事訴訟。」

他說，因此有許多士兵選擇被解僱或轉調，而不是進入「絞肉機」。

23歲士兵波柯夫（Sergey Bokov）也向英國廣播公司（BBC）俄語台述說類似故事，他在烏克蘭參戰後，於4月底決定離開軍隊。波柯夫說：「我們的指揮官甚至沒有與我們爭論，因為我們不是第一批離開的人。」

班亞許表示，如果俄國全面宣戰，士兵要拒絕參戰會更加困難，因為有軍法。他說：「在戰時，規則完全不同。拒絕參戰將意味著更嚴厲的處罰，他們會面臨入獄服刑。」

雖然仍不清楚拒絕戰鬥的確切俄軍人數，但這些故事說明了軍事專家和西方政府所說的，俄國在烏克蘭戰場面臨的最大障礙之一就是步兵人數嚴重短缺。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110513