英美等19國數千軍人北馬其頓演習 向蒲亭秀軍力[影]

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來自19國軍人5月在北約成員國北馬其頓共同演習，展示大型地面作戰能力。圖為傘兵降落操演。（圖取自twitter.com/ItalyinMKD）

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）在歐洲展現軍力，數以千計來自19國的軍人參加軍演，以向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）傳達訊息。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，正當俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以對抗俄方認為的西方擴張時，「2022快速反應演習」（Swift Response 22）在北馬其頓舉行，有美國、英國、法國、義大利等盟國約4500名軍人參加。

這場軍演是為了向成員國和盟國展示北約的大型地面作戰能力。

本月也有類似軍演在歐洲5個地點舉行，向已決定申請加入北約的芬蘭展示未來參與軍演的情況。芬蘭今天宣布計劃展開加入北約的正式申請程序，這將讓北約領土與俄羅斯相鄰的邊界長度從1213公里倍增到2549公里。

快速反應演習的內容包括傘兵降落、直升機空襲，以及法國傘兵與義大利軍人依據英國指揮系統運作的狀況。

代號為「刺蝟」（Hedgehog）的演習本月也在愛沙尼亞與拉脫維亞邊界舉行，有1萬8000名北約軍人參與愛沙尼亞規模最大的軍演，這種軍演每4年舉行一次。

過去10天來，阿爾巴尼亞、法國、希臘、義大利、北馬其頓共和國、蒙特內哥羅、英國與美國在北馬其頓舉行軍演，包括在境內數個地點跳傘。

北馬其頓於2020年3月正式加入北約。這個巴爾幹半島小國有180萬人口，現役軍人約有8000人。

美國歐洲與非洲陸軍副司令安德里席亞克（Peter B. Andrysiak）在北馬其頓一場演習後說：「我想這是很棒的展示，展現身為北約一員能做的事，以及需要時我們投入戰力的能力、能多快回應。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110513