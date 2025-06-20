賴總統：消防署訓練中心要打造成印太重要災防基地

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（中央社記者鄭維真南投20日電）總統賴清德今天出席消防署慶暨二期工程落成啟用典禮表示，為充實消防量能，提升災害應變設施韌性，政府已核定24項中程計畫，消防署訓練中心要打造成印太地區重要災防訓練基地。

內政部消防署今天上午於訓練中心舉行消防署30週年署慶暨二期工程落成啟用典禮，總統賴清德、內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、國土管理署長吳欣修、民進黨立委羅美玲等人與會。

賴總統致詞表示，感謝消防人員在第一線堅守崗位，守護人民生命財產安全，獲得社會大眾無比敬重，他認為任何致力於讓社會變更好的人都是超人及英雄，每位消防員都是人民的英雄、社會的超人。

賴總統指出，消防署為災防體系核心力量，各種災害應變對消防人員都是無役不與、使命必達，因此消防體系在人力、訓練、裝備設施等各方面更要持續精進整合，不斷充實量能。

賴總統強調，政府已核定24項中程計畫，內政部長劉世芳極力爭取總經費達新台幣285億元，補助地方消防機關購置裝備器材與車輛，改善廳舍環境安全，同時導入AI智慧管理系統，提升災害應變設施韌性。

他說，2019年起中央已增補3000名消防人力，去年至2028年也以再增補3000人為目標，為地方第一線提供更穩定人力資源。

賴總統表示，訓練中心為目前世界第3大、亞洲最大的消防訓練基地，並於去年取得國際認證；第二期工程包括餐廳、教室、宿舍以及消防戰技訓練館，仿消防分隊，仿土石流災害搶救訓練場，提供學員更優質的訓練環境，加強與世界各國救災技術交流。

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賴總統進一步說，要將訓練中心打造成印太地區重要災害防救訓練及交流基地，從科技裝備到人力補充、場域設施改善，都是落實消防專業、強化台灣全社會防衛韌性工作的具體措施。

賴總統表示，今天也為二期工程「風調雨順」公共藝術作品揭幕，象徵對防災願景的期待，期許消防員每次任務出勤都能平安順利，圓滿達成，以零死亡、零重大災害為目標，一起打造更安全、更有韌性的消防環境。（編輯：林恕暉）1140620