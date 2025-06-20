藍白提案組修憲委員會廢監察院 立院逕付二讀交協商

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（中央社記者郭建伸台北20日電）藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨團今天提案儘速於立法院本會期組成修憲委員會並決議開會日期，並提議將此案逕付二讀。經過黨團共識，立法院會將此案逕付二讀並交付朝野協商。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強提出憲法增修條文第3條、第4條及第7條修正草案，明定廢除監察院，並將憲法中有關監察院、審計部職權業務移至立法院，且配合廢除監察院，行政院於會計年度結束後4個月內，應提出決算給立法院。黃國昌日前也預告將提案成立修憲委員會。

立法院會上午在藍白人數優勢下，通過藍白所提議程，將民眾黨團提議組成修憲委員會議案列為討論事項第2案。

民眾黨團提案指出，立法院修憲委員會掌理憲法修正案審議相關事項，自第11屆立法院以來，相繼有各黨立委提出修憲提案，但至今尚未依據組織規程組成修憲委員會。為避免各黨立委修憲案付委後無法交付修憲委員會審查，因此要求立法院儘速依據「立法院修憲委員會組織規程」第3條規定，於第11屆第3會期完成修憲委員會組成，並決議第一次修憲委員會召開日期，以利進行修憲案後續審查。

民眾黨團總召黃國昌在提案說明表示，廢除酬庸的監察院是台灣社會的共識，上週藍白立委共同提修憲案廢除監察院，接下來的最重要的是成立修憲委員會，因此民眾黨團正式提案成立修憲委員會。

黃國昌也提出媒體報導，指2015年時任台南市長賴清德要求廢除監察院。他說，現在總統賴清德貴為總統，但民進黨看到監察院又肥又香，拿來作為民進黨的退輔會，酬庸過氣政客。

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黃國昌表示，監察院曾承諾要立即調查搭乘公務車爭議，至今都沒調查、沒開會，因此廢除監院是這會期勢在必行的議案，民眾黨團會努力往前推進，盼接下來修憲委員會審查，民進黨立委不要閃躲拖延。

院會處理時，民眾黨團提議將此案逕付二讀，擔任院會主席的立法院副院長江啟臣表示，由於黨團有共識不表決，提案逕付二讀並交付黨團協商。（編輯：萬淑彰）1140620