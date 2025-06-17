藍白啟動廢監院 黃國昌提案立院本會期組修憲委員會

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（中央社記者陳俊華台北17日電）民眾黨團總召黃國昌今天說，感謝在野黨立委連署，讓廢除監察院的提案跨過29名立委的法定門檻，今天將在程序委員會提案，要求本會期組成修憲委員會，並決議第一次委員會召開日期。

藍白聯手提出廢除監察院修憲提案，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿上午舉行記者會。黃國昌說，民眾黨在2024總統大選時，前主席柯文哲明確提出三權分立、廢除監察院承諾，去年就積極推動，但因為修憲提案要1/4立委連署，當時並不順利。

黃國昌表示，今年監察院預算遭刪除、凍結後，出現各種荒腔走板行徑，讓人見識到為何監察院被稱為「廢物院」、「養老院」。在監察院爆發醜聞後，監察院副院長李鴻鈞說要立即啟動調查，但到現在卻連會都還沒開，毫無標準、沒有下限。

黃國昌說，感謝在野黨立委連署，讓廢除監察院提案能跨過29名立委的法定門檻。過去長久以來說要廢除監察院的民進黨，照理說應該非常高興，憲改時刻終於出現，結果民進黨從上到下酸言酸語、挑撥離間，反映民進黨根本不希望廢除監察院的案子繼續往下走。

黃國昌表示，當民進黨拿到權力以後，發現監察院又香又肥，各路人馬都可以酬庸。現在已經不期待總統賴清德會以總統高度領導憲政改革，但請用民進黨主席位置告誡民進黨團總召柯建銘，不要再阻擋廢除監察院的修憲案。

黃國昌說，民眾黨團提出修憲案後，今天會在程序委員會提案，要求應儘速依「立法院修憲委員會組織規程」規定，在本會期組成修憲委員會，並決議召開第一次修憲委員會的日期。民眾黨說到做到，會一直往前推進。

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陳昭姿表示，民進黨過去長期主張三權分立，該醒醒了、不要裝睡。2024年每位監委平均每人處理9件調查案，全院糾正案只有96件，根本毫無必要留著這個憲政機構，民眾黨發起修憲廢除監察院，要徹底消除功能重疊、完全不受監督，浪費民脂民膏的政治遮羞布。

張啓楷說，民進黨主政後的監察院，開會時間越來越短，調查案件、彈劾案也大幅減少，監委月領薪台幣21萬元，憑什麼浪費人民納稅錢。案子送進監察院後就石沉大海，變成弊案遮羞布、東廠打手。請立法院盡快召開修憲委員會，讓監察院早點走進歷史。（編輯：萬淑彰）1140617