公務車私用爭議 李鴻鈞：北檢已來過監察院

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（中央社記者高華謙台北2日電）監察院多人疑涉私用公務車，監察院副院長李鴻鈞今天說，他要代表監察院跟社會大眾說抱歉，除了把3名被揭露私用公務車的監委移送紀律委員會，也會全面檢討派車單等制度。此外，目前北檢已啟動調查，且來過監察院。

監察院秘書長李俊俋遭指疑以公務車接送寵物，昨天已請辭獲准；監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也遭質疑以公務車處理私事。李鴻鈞5月28日表示，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，到明年7月31日這屆任期屆滿為止。

李鴻鈞上午與監察院副秘書長王增華舉行記者會。李鴻鈞說，因為公務車私用問題，造成社會種種紛擾，他身為監察院副院長，代表監察院跟社會大眾說聲深深地抱歉。

李鴻鈞說，李俊俋在被報導涉私用公務車後，第一時間就向他提出辭呈，他則回應，個人請辭先暫緩，先調整好制度面。隨後他就宣布，公務車一律禁止以個人身分私用，且公務車行使使用準則會依照行政院公務車行使辦法全面檢討。

李鴻鈞表示，昨天傍晚李俊俋又表示堅持要辭去秘書長職位，因此他給予准辭。

此外，針對監委部分，李鴻鈞說，每個監委都是獨立行使職權，身為院長、副院長對委員個人行為無法進行裁罰，因此在監察院機制運作下，可以行使的就是紀律委員會，他會行使紀律委員會行使權，把3名被揭露私用公務車的監委移送紀律委員會。

媒體提問，國民黨立委要求涉私用公務車的監委要比照李俊俋請辭。李鴻鈞重申，監委獨立行使職權，不是他可以作行政處罰，他唯一可以走的就是紀律委員會，就像立委也是移送紀律委員會，「我的本分也只能做到這個地方。」

李鴻鈞也表示，至於後續還有沒有其他人涉案，他也沒辦法確認，有被揭露的就送紀律委員會。

李鴻鈞表示，當初他第一時間說啟動調查，是交代副秘書長針對行政部分調查，像針對李俊俋就是行政調查，這部分監察院可以行使。

李鴻鈞表示，因有人去北檢提告，檢察官也啟動調查機制，依照監察法第26條與監察法施行細則第27條規定，只要司法啟動調查，監察院就不能調查，因此監察院只能暫時停住，等司法確認結果後，監院才能再進行調查；目前北檢檢察官已經來過監察院。

李鴻鈞也說，在行政調查部分，針對派車單是否有缺失，會做整體總檢討，畢竟監委用車定位為首長用車、派車單與相關行使情形從民國82年到現在幾乎沒改變過。雖然監委用車定位為首長用車，但監委長期站在人民角度監督公務員，自我要求要更加嚴謹，確保不會讓外界再次有疑慮。

針對未來秘書長人選。李鴻鈞說，監察院秘書長要輔助院長，在法律專長與各方面行政歷練非常重要，李俊俋在法律上幫助他非常多，非常可惜，至於秘書長人選目前無法一時挑出來，希望能趕快有好的人選。

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至於是否向監察院長陳菊報告此事，李鴻鈞表示，陳菊請假中，「我就是代理院長，一切由我來承擔。」

此外，民眾黨立委黃國昌等人上午也在監察院前召開記者會，向監院提出檢舉函。黃國昌質疑，此案涉及刑事責任也應追究，過往監察院彈劾濫用公務車的案例歷歷在目，即使李俊俋已請辭，其他公器私用的監委難道不用以相同標準檢視嗎，他問監察院何時打算對自己人提出彈劾。（編輯：萬淑彰）1140602