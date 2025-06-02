黃國昌：監院勿把犯罪經告發當遮羞布 別包庇自家人

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（中央社記者陳俊華台北2日電）前監察院秘書長李俊俋因涉公務車私用風波請辭獲准，民眾黨立委黃國昌今天表示，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，難道北檢把案子擺到天荒地老，公器私用違法事實明確的監委就可安然無事。

監察院副院長李鴻鈞上午舉行記者會表示，最近因公務車私用問題，造成社會紛擾，他代表監察院向社會表達歉意。針對被媒體揭露3位私用公務車的監委，將移送紀律委員會。

黃國昌在臉書發文表示，對於監委涉案，李鴻鈞竟胡亂引用「監察法」和「監察法施行細則」魚目混珠，聲稱「只要司法啟動調查，監察院這邊就不能調查，所以本來機制已經啟動，但是北檢已經正式啟動調查，那我們也只能暫時停住，等到司法有一個確認的結果，監察院才能再進行調查」。

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黃國昌批評，李鴻鈞的說法，不僅禁不起檢驗，簡直是拿犯罪經告發來做為監委濫權的遮羞布。事實上，刑事偵查與監委調查同時進行者所在多有，質疑監委是刻意選擇遺忘，還是在欺騙社會大眾。

黃國昌強調，請監察院不要把犯罪經告發當成自己的遮羞布，更不要想包庇自家人，不要以為李俊俋請辭，事情就可以這樣算了。（編輯：張若瑤）1140602