涉公務車私用風波 李俊俋請辭監察院秘書長獲准

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（中央社記者高華謙台北1日電）監察院秘書長李俊俋今天說，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，有負國人所託及監察院清譽，今天階段性任務已告一段落，他已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。

媒體報導，李俊俋疑以公務車接送寵物，李俊俋日前致歉並自請處分；監委蘇麗瓊也遭質疑，疑似以公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞5月28日說，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，到明年7月31日本屆任期屆滿為止。

李俊俋今天透過監察院發布聲明表示，他自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀維護。然而，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院清譽。

李俊俋說，事件發生後，他立即進行深切反省，並在第一時間向李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。李鴻鈞認為，辭職固為態度展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

李俊俋表示，今天階段性任務既已告一段落，為避免此事件影響後續事務順利推動，他再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。

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李俊俋指出，廉政是國家治理基石，也是民眾對政府的核心期待。對本次事件造成的社會紛擾，他謹向全國民眾致上最深歉意，並將深刻記取教訓，作為監察院秘書長，未能以更高標準自我要求，實屬遺憾。

李俊俋說，他雖卸下職務，但對國家廉政建設關切未嘗稍減。未來期盼監察院能持續堅守職責，不受任何外力干擾，捍衛公務員廉潔風紀，讓民眾對政府廉政決心充滿信心，以回應民眾對政府廉潔的高度期待。（編輯：林克倫）1140601