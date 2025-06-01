加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

涉公務車私用風波 李俊俋請辭監察院秘書長獲准

2025/6/1 19:42（6/1 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
監察院秘書長李俊俋（前）。（中央社檔案照片）
監察院秘書長李俊俋（前）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北1日電）監察院秘書長李俊俋今天說，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，有負國人所託及監察院清譽，今天階段性任務已告一段落，他已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。

媒體報導，李俊俋疑以公務車接送寵物，李俊俋日前致歉並自請處分；監委蘇麗瓊也遭質疑，疑似以公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞5月28日說，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，到明年7月31日本屆任期屆滿為止。

李俊俋今天透過監察院發布聲明表示，他自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀維護。然而，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院清譽。

李俊俋說，事件發生後，他立即進行深切反省，並在第一時間向李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。李鴻鈞認為，辭職固為態度展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

李俊俋表示，今天階段性任務既已告一段落，為避免此事件影響後續事務順利推動，他再次懇切向李鴻鈞請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。

google news透過 Google News追蹤中央社

李俊俋指出，廉政是國家治理基石，也是民眾對政府的核心期待。對本次事件造成的社會紛擾，他謹向全國民眾致上最深歉意，並將深刻記取教訓，作為監察院秘書長，未能以更高標準自我要求，實屬遺憾。

李俊俋說，他雖卸下職務，但對國家廉政建設關切未嘗稍減。未來期盼監察院能持續堅守職責，不受任何外力干擾，捍衛公務員廉潔風紀，讓民眾對政府廉政決心充滿信心，以回應民眾對政府廉潔的高度期待。（編輯：林克倫）1140601

#李俊俋
#監察院
#公務車
延伸閱讀
監院公務車涉私用 監委：國家公共財本應公務使用監院公務車涉私用風波 李鴻鈞：6/2起停止全體員工個人使用李俊俋遭爆公務車載寵物 綠籲勿再犯藍白促知所進退昔挨批救災指揮車成副縣長座車 苗議員：明知故犯
李俊俋
立院司委會2日邀李俊俋專題報告 監院：按例不列席立院6/2邀李俊俋報告廉政專題 監院人士：按例不列席
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：