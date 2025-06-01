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李俊俋辭秘書長 藍白指監院廉能標準低、無存在必要

2025/6/1 21:44（6/1 22:26 更新）
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監察院秘書長李俊俋今天表示，他已請辭獲准。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明監察院不知民間疾苦，沒有存在的價值與必要；民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，請辭乃監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同。（中央社檔案照片）
監察院秘書長李俊俋今天表示，他已請辭獲准。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明監察院不知民間疾苦，沒有存在的價值與必要；民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，請辭乃監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北1日電）監察院秘書長李俊俋今天表示，他已請辭獲准。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明監察院不知民間疾苦，沒有存在的價值與必要；民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，請辭乃監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同。

監察院秘書長李俊俋今天表示，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，今天階段性任務已告一段落，他已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准，即日起生效。

國民黨發言人楊智伃晚間表示，人民無法接受雙標的選擇性辦案，更無法容忍「請辭」成為逃避法律的擋箭牌。監察院及司法單位必須立即啟動調查，依法偵辦，該起訴就起訴，該彈劾就彈劾；後續仍有許多監委持續被爆出違法濫用公務車行徑，更可能涉及當今政府最在意的「偽造文書」罪嫌。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，李俊俋證明了當初擔任立委時所說，監察院沒有存在的價值與必要；監察院說沒錢買衛生紙，結果有錢用專車接送寵物做美容，根本是不知民間疾苦，這就是監察院的常態，真的沒有存在的必要。

國民黨團書記長王鴻薇表示，推測此為總統賴清德的止血動作，因為民進黨政府最近刪減地方補助款，本想為大罷免加溫，結果被爆出寵物搭公務車美容，但這也凸顯執政黨的荒謬，在野黨刪預算是正確的。

至於原定6月2日邀請李俊俋列席報告的立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲僅表示，尊重李俊俋的決定，珍重再見。

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民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，李俊俋遭揭露涉弊到現在才請辭，此為監察院斷尾求生之舉，對於廉能標準之低，令人難以苟同；但請辭只是最基本負起政治責任，此弊案涉及貪污治罪條例，刑法侵占罪、背信罪、詐欺罪等刑事責任，檢調仍應嚴肅偵辦，絕不是碰到綠色高官膝蓋就軟了。

黃國昌說，監察院也不要以為李俊俋請辭、事情就算了，其餘涉嫌公器私用的監委也應追究責任，並全面徹查濫用公務車等情事；廢除監察院是台灣民眾黨與前主席柯文哲的政見，將持續推動，杜絕此等廢物機關繼續濫花民脂民膏。（編輯：林克倫、林興盟）1140601

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