監院公務車涉私用風波 李鴻鈞：6/2起停止全體員工個人使用

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（中央社記者高華謙台北28日電）監察院秘書長李俊俋與監察委員蘇麗瓊遭質疑，疑似以公務車處理私事，引發外界關注。監察院副院長李鴻鈞今天說，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年7月31日本屆任期屆滿為止。

媒體報導，李俊俋疑以公務車接送寵物，李俊俋昨天致歉並自請處分；國民黨人士今天到台北地檢署按鈴告發李俊俋涉嫌侵占、背信，呼籲檢方調查。

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國民黨台北市議員張斯綱今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，他接到爆料，指蘇麗瓊5月14日下午疑似也以公務車處理私事，前往某家牙醫診所看診，是否同樣涉濫用行政資源、公器私用之嫌。監察院應即刻展開內部調查，全面徹查公務車使用情況、懲處、向社會道歉。

李鴻鈞今天透過監察院發布新聞表示，6月2日起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年7月31日本屆任期屆滿為止。針對近日媒體報導事項，立即啟動調查，以釐清事實真相。（編輯：林興盟）1140528