李俊俋遭爆公務車載寵物 綠籲勿再犯藍白促知所進退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇、劉冠廷台北27日電）媒體報導監察院秘書長李俊俋涉曾以公務車載送愛犬至寵物美容沙龍。國民黨團、民眾黨團今天批評，監察院聲稱預算不夠卻濫用納稅人的錢，若有羞恥心應知所進退；民進黨團緩頰，相信李俊俋有所檢討，未來絕不能再犯。

TVBS新聞網今天報導，指李俊俋日前曾以公務車載送愛犬至寵物美容沙龍，後來又親自搭公務車接回，涉及濫用行政資源；李俊俋回應平時都是自行接送，不會使用公務車，但當天公務繁忙，因此請同仁協助接送，坦言思慮不周。

李俊俋則透過致歉稿表示，對此致上歉意、深切檢討，也已向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分。他說，自監察院預算遭大砍後，公務車油料都由用車人負擔。

國民黨團書記長王鴻薇抨擊，監察院一方面說預算不夠，衛生紙沒有，電燈不能開，還要去釋憲，卻可以大量使用公務車，那油錢要如何支付，可以濫用納稅人的錢嗎，這證明立法院嚴審預算完全是正確的事情。

國民黨團首席副書記長羅智強批評，中央有錢到李俊俋可以用公務車，專車載愛犬美容，監察院不是在喊窮嗎，請問民進黨，李俊俋是否是在做政務官的楷模，這就是完全的雙面嘴臉。

透過 Google News 追蹤中央社

民眾黨團總召黃國昌也透過臉書痛批，職司百官糾彈的御史台如此這般的標準，要全國公務員情何以堪，李俊俋如果還有為官最後一點羞恥心，就應知所進退。他也質疑，濫用司機及公務車的情形，難道只有李俊俋嗎，監察院應先自清。

民進黨團幹事長吳思瑤在黨團記者會回應媒體提問時表示，所有的公務人員都要遵守相關規定，相信李俊俋對其作為有所檢討，而李俊俋的思慮不周，社會將持續監督，未來絕對不能再犯。（編輯：蘇龍麒）1140527