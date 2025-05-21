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昔挨批救災指揮車成副縣長座車 苗議員：明知故犯

2025/5/21 15:14（5/21 15:56 更新）
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民進黨苗栗縣議員陳光軒（圖）21日質詢表示，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期更換顏色後改為副縣長座車，其規格明顯不符副首長使用，縣府身為公務單位不該知法犯法。中央社記者管瑞平攝 114年5月21日
民進黨苗栗縣議員陳光軒（圖）21日質詢表示，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期更換顏色後改為副縣長座車，其規格明顯不符副首長使用，縣府身為公務單位不該知法犯法。中央社記者管瑞平攝 114年5月21日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣議員陳光軒今天表示，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期更換顏色並作為副縣長的座車，質疑「借屍還魂」明知故犯。縣府解釋，該車已變更為一般公務車調度使用。

民進黨籍議員陳光軒上午在縣議會總質詢時指出，消防局多年前購買1輛價值逾新台幣250萬元、排氣量3456cc的多功能休旅車為救災指揮車，並拆除救災指揮車規範車體應具備的固定式閃光燈、警鳴器及消防標識等，挪用作前縣長徐耀昌的公務座車，引發爭議。

陳光軒表示，近期發現該輛車疑以借屍還魂手法「復活」，外觀從紅色改為黑色，又成為首長代步車，搭乘者變成現任副縣長邱俐俐，質疑縣府明知故犯、故態復萌。

苗栗縣消防局長匡夢麟解釋，該車輛108年購入，因救災指揮用途免徵貨物稅部分已經補繳完畢，另外，車輛行駛已逾20萬公里，考量車況老舊，去年已變更為一般公務車，由行政處納入統一調度使用。

陳光軒提到，根據各機關公務車輛作業規範，副首長專用車排氣量標準為2000cc，該座車規格明顯不符副首長使用，縣府身為公務單位不該知法犯法。

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苗栗縣長鍾東錦表示，邱俐俐到任後，縣府並未特別為其添購新座車，而前任副縣長的座車又已經相當老舊，他才建議改搭這台，既已變更為一般公務車，就符合行政處調度使用原則。

至於排氣規格部分，鍾東錦說，公務車本就會互相調度使用，這輛車的殘餘價值已經很低，縣府基於物盡其用，也不捨閒置放著不用，但既然議員有意見，他建議行政處幫副縣長另外安排公務座車，避免疑慮。（編輯：張銘坤）1140521

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民進黨苗栗縣議員陳光軒21日質詢時指出，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期發現被換顏色後作為副縣長座車使用，質疑是「借屍還魂」、明知故犯。（陳光軒提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月21日
民進黨苗栗縣議員陳光軒21日質詢時指出，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期發現被換顏色後作為副縣長座車使用，質疑是「借屍還魂」、明知故犯。（陳光軒提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月21日
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