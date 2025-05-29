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監院公務車涉私用 監委：國家公共財本應公務使用

2025/5/29 16:37
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（中央社記者高華謙台北29日電）監察院公務車涉私用，引發外界關注。監委葉大華今天被問及此事時表示，不會覺得委屈，這是國家公共財，本來就是處理公務才會需要使用公務車。

監察院秘書長李俊俋與監察委員蘇麗瓊、林郁容遭質疑以公務車處理私事。監察院副院長李鴻鈞昨天表示，立即啟動調查，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年7月31日本屆任期屆滿為止。

監委葉大華、王幼玲、張菊芳今天舉行記者會，說明台北市1歲男童「剴剴」遭虐死案調查報告，媒體詢及公務車涉私用風波。

葉大華提到，這件事她也是看公告，知道的不會多太多，尊重監察院發布聲明，李鴻鈞應已著手進行相關後續。從6月2日起到退任都不會有人以個人身分使用公務車，除非因公務才會集合一起搭公務小巴，不會有個人車子。

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媒體詢問是否會覺得很委屈，葉大華回應，不會，這是國家公共財，如果各界檢視覺得有疑慮，她認為就應該讓社會檢驗，本來就是處理公務才會需要公務車；王幼玲則表示，「有什麼好委屈的」。

媒體追問是否會立案調查，王幼玲回應，不知道；葉大華則表示，她不太清楚涉己事務要怎麼立案調查，應該要交由獨立機關。（編輯：張若瑤）1140529

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