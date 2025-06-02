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李俊俋涉公務車私用 法務部長：北檢已立案調查

2025/6/2 11:23（6/2 11:33 更新）
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監察院秘書長李俊俋（圖）1日表示，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，有負國人所託及監察院清譽，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准。（中央社檔案照片）
監察院秘書長李俊俋（圖）1日表示，近日因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，有負國人所託及監察院清譽，已向監察院副院長李鴻鈞請辭獲准。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北2日電）監察院秘書長李俊俋疑涉公務車私用爭議請辭獲准，法務部長鄭銘謙今天列席立法院司法及法制委員會報告備詢，會前受訪表示，這部分台北地檢署已立案調查；對於可能涉及的法律問題，他不便表示意見。

民眾黨團總召黃國昌會中發言，表示要檢舉前法務部長蔡清祥2021年搭乘公務車陪同好朋友喬私人訴訟，要求法務部1週內將調查結果送交委員會。鄭銘謙回應，會瞭解並依法處理。

立法院司法法制委員會邀請監察院秘書長、法務部長等單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備質詢。不過李俊俋因已請辭監察院秘書長，未出席會議。

國民黨日前已赴北檢告發李俊俋公器私用，鄭銘謙答詢表示，這部分北檢有立案調查，對於李俊俋可能涉及的法律問題，不便表示意見。

廉政署長馮成答詢指出，相信北檢會進行偵查，而監察院也有自律評議機制，若有不法會移送檢方，廉政署也會派出政風協助調查。

法務部長鄭銘謙（圖）2日上午列席立法院司法及法制委員會，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日
法務部長鄭銘謙（圖）2日上午列席立法院司法及法制委員會，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 114年6月2日

委員會召委、國民黨立委吳宗憲表示，把公務車拿來當自己私人車子用，刑法上可能有詐欺、侵占或背信問題；行政上可能有懲戒或彈劾問題。其他監委也被爆出類似狀況，法務部調查局、監察院應好好釐清。監院紀律委員會應調查，有監委稱涉己事務不用調查，這理由他不接受。

吳宗憲同時否認委員會排案是針對李俊俋，「排案時還沒發生公務車使用問題。」

吳宗憲說，上週四（5月29日）早上李俊俋打電話給他表示要請假，但由於多位立委表明希望李俊俋列席，因此他沒准假，結果監察院就把假單送到立法院總收發室。

黃國昌表示，過去有前雲林消防局長私用公務車遭彈劾，還被起訴判刑。總統賴清德擔任台南市長時，也曾發生台南市府民族事務委員會主委濫用公務車遭起訴判刑，全體民眾等著看法務部檢察官執法標準是否一致。

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黃國昌說，蔡清祥2021年曾搭乘公務車陪同好朋友喬私人訴訟，他要檢舉此案，要求法務部1週內將蔡清祥當時有無請假記錄、公務車派車單等送交委員會。鄭銘謙表示，會再瞭解，依法處理。

民進黨立委沈發惠說，李俊俋案犯錯當然要付出代價，但案件正調查中，委員會見獵心喜排案，要把當事人找到現場、私設刑堂、羞辱一番，他無法苟同。（編輯：萬淑彰）1140602

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