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婦欲匯款助駐葉門將軍返台相見 台中警即時阻詐

2025/6/20 11:11（6/20 11:51 更新）
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台中東勢警分局日前接獲銀行來電，指1名69歲林姓婦人網路交友認識台灣駐葉門的將軍，要求匯款讓他來台相見，林婦臨櫃欲匯款美金7217元（約新台幣22萬7790元）至指定帳戶，終由東勢警分局員警與銀行行員即時阻詐。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月20日
台中東勢警分局日前接獲銀行來電，指1名69歲林姓婦人網路交友認識台灣駐葉門的將軍，要求匯款讓他來台相見，林婦臨櫃欲匯款美金7217元（約新台幣22萬7790元）至指定帳戶，終由東勢警分局員警與銀行行員即時阻詐。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市東勢區69歲林姓婦人，網路交友認識台灣駐葉門的將軍，數月來發展遠距戀情，為返台相見，需要林婦匯款美金7217元，銀行行員驚覺有異報警，警方查看對話紀錄，即時阻詐。

台中市東勢警分局今天告訴媒體表示，東勢派出所員警日前接獲銀行來電，疑似有詐騙情事需警方協助。林姓婦人臨櫃匯款美金7217元（約新台幣22萬7790元）至指定帳戶。行員驚覺有詐。

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警方詢問，林婦表示日前透過社群媒體LINE認識一名台灣駐葉門的將軍，歷時數月2人發展遠距離戀情，最近將軍提供銀行帳號並開口借款，表示花錢找人頂替他的工作崗位，才能安心返台找林婦。

警方查看林婦的手機對話紀錄發覺有異，經員警與行員再三說明這是愛情詐騙手法，林婦當場醒悟，驚覺遭詐騙並放棄匯款，行員與警方共同阻詐成功，保住民眾辛苦錢。（編輯：李錫璋）1140620

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