加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新生兒腸病毒今年已4死 疾管署籲染病媽媽停餵母乳
首頁 / 政治

林佳龍偕歐媒訪藝文團體 說明歐洲台灣文化年精神

2025/6/20 12:11（6/20 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部長林佳龍（前）20日說明「2025歐洲台灣文化年」標語及標誌意涵。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月20日
外交部長林佳龍（前）20日說明「2025歐洲台灣文化年」標語及標誌意涵。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北20日電）外交部長林佳龍昨天偕歐洲跨國藝文媒體訪問團，參訪台灣原創音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」。林佳龍致詞表示，期盼透過在歐洲舉辦的「2025歐洲台灣文化年」文化活動，讓歐洲各國看見台灣在科技以外的另一種多元風貌。

外交部今天發布新聞稿指出，歐洲跨國藝文媒體訪問團的成員為來自捷克、法國、德國及荷蘭等國的記者，昨天在「熱蘭遮：刺桐花開時」演員的帶動下，林佳龍與訪團成員共同吟唱一段台灣原住民西拉亞古調，親身體驗台灣文化的魅力。

林佳龍致詞表示，今年外交部與文化部、故宮等攜手推動「歐洲台灣文化年」，將透過9月及11月國立故宮博物院文物赴捷克及法國展出，以及在歐洲各國舉辦的許多台灣藝文表演活動，讓歐洲各界深入瞭解富含底蘊的台灣文化。

林佳龍強調，台灣是科技島嶼，也是文化之島，擁有豐富的文化遺產和創新精神，這正是「2025歐洲台灣文化年」的核心意涵，2025歐洲台灣文化年是以「從科技島到文化台灣」、「From Tech to Culture, Taiwan Leads the Future!」為中、英文標語，標誌則以歐洲傳統建築羅馬柱為視覺核心元素，在柱身融入台灣英文字母及半導體的晶片元素，象徵台灣與歐洲的文化交流緊密相融。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部說明，音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」是以17世紀的熱蘭遮城為背景，述說漢族、西拉雅族及荷蘭等文化交織而成的故事，呈現台灣與歐洲歷史文化的緊密交融，將於20日至29日在台北表演藝術中心演出。

外交部表示，未來將持續推動文化外交，展現台灣自由開放及包容多元的核心價值，並以文化為橋梁，連結台灣與全球民主陣營，共同維護孕育蓬勃文化發展的民主自由社會。（編輯：翟思嘉）1140620

#文化部
#捷克
#德國
#歐洲
#外交部
#林佳龍
#故宮
林佳龍
林佳龍出席英王華誕慶祝晚會 感謝英國持續挺台駐以色列代表處助台人撤離 林佳龍：守護是我們的責任[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：