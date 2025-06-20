林佳龍偕歐媒訪藝文團體 說明歐洲台灣文化年精神

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（中央社記者吳書緯台北20日電）外交部長林佳龍昨天偕歐洲跨國藝文媒體訪問團，參訪台灣原創音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」。林佳龍致詞表示，期盼透過在歐洲舉辦的「2025歐洲台灣文化年」文化活動，讓歐洲各國看見台灣在科技以外的另一種多元風貌。

外交部今天發布新聞稿指出，歐洲跨國藝文媒體訪問團的成員為來自捷克、法國、德國及荷蘭等國的記者，昨天在「熱蘭遮：刺桐花開時」演員的帶動下，林佳龍與訪團成員共同吟唱一段台灣原住民西拉亞古調，親身體驗台灣文化的魅力。

林佳龍致詞表示，今年外交部與文化部、故宮等攜手推動「歐洲台灣文化年」，將透過9月及11月國立故宮博物院文物赴捷克及法國展出，以及在歐洲各國舉辦的許多台灣藝文表演活動，讓歐洲各界深入瞭解富含底蘊的台灣文化。

林佳龍強調，台灣是科技島嶼，也是文化之島，擁有豐富的文化遺產和創新精神，這正是「2025歐洲台灣文化年」的核心意涵，2025歐洲台灣文化年是以「從科技島到文化台灣」、「From Tech to Culture, Taiwan Leads the Future!」為中、英文標語，標誌則以歐洲傳統建築羅馬柱為視覺核心元素，在柱身融入台灣英文字母及半導體的晶片元素，象徵台灣與歐洲的文化交流緊密相融。

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外交部說明，音樂劇「熱蘭遮：刺桐花開時」是以17世紀的熱蘭遮城為背景，述說漢族、西拉雅族及荷蘭等文化交織而成的故事，呈現台灣與歐洲歷史文化的緊密交融，將於20日至29日在台北表演藝術中心演出。

外交部表示，未來將持續推動文化外交，展現台灣自由開放及包容多元的核心價值，並以文化為橋梁，連結台灣與全球民主陣營，共同維護孕育蓬勃文化發展的民主自由社會。（編輯：翟思嘉）1140620