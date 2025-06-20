駐以色列代表處助台人撤離 林佳龍：守護是我們的責任[影]

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（中央社記者吳書緯台北20日電）外交部長林佳龍今天在臉書分享駐以色列代表處協助台灣人撤離的影片。林佳龍表示，在駐以色列代表處人員的協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口，「這份守護是我們共同的責任」，並呼籲勿讓錯誤或片面的資訊，動搖民眾對外交部門的信任。

林佳龍表示，他稍早收到駐以色列代表李雅萍傳來的影片，畫面是代表處人員協助台灣人撤離，途中暫時躲避在路邊的身影，令人十分揪心；所幸，在代表處人員協助下，一行人已經平安抵達以色列邊境關口。

林佳龍由衷感謝駐以色列代表處以及每位提供協助的外交人員，盡最大努力保障每一位台灣人的安全，他也呼籲勿讓錯誤或片面的資訊，動搖民眾對外交部門的信任，或損害台灣和國際夥伴辛苦建立的友誼。

林佳龍也感謝兼轄伊朗的駐杜拜辦事處、德黑蘭台貿中心，全力投入伊朗境內台灣人的協助和聯繫工作，盡最大努力保障每一位台灣人的安全。

中東局勢仍未緩解，林佳龍提醒民眾，暫勿前往以色列、伊朗等地從事非必要商旅活動；也請在當地的台灣人務必提高警覺，並持續與台灣的駐外館處保持聯繫。

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林佳龍感謝每一位堅守崗位、守護台灣人安全的外交人員，並提及「外交工作的推進與維持，國人的安全與權益，我們始終放在心上」，他希望社會各界珍惜這份努力，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖民眾對外交部門的信任，或損害台灣和國際夥伴辛苦建立的友誼。

「這份守護是我們共同的責任」，林佳龍強調，最後他也為堅守第一線的外交人員加油。（編輯：楊凱翔）1140620