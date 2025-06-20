漢翔攜手CETIM 台法合作布局複材技術

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（中央社記者江明晏台北20日電）漢翔今天宣布，在巴黎航展上，針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及爭取潛在商機。

巴黎航展開跑，漢翔今天發布新聞稿表示，除了斬獲日商的發動機零組件長約，以及與法商簽訂物料採購長約之外，在工程前瞻技術方面也有收穫。

漢翔指出，在16日開展當天，漢翔即針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），展開技術合作。

簽署儀式由漢翔副總經理莊秀美與CETIM業務副總鮑乃（Pierre Bonnet）代表，並由漢翔總經理馬萬鈞、CETIM策略技術營運長赫丁（Antoine Hedin）見證。

CETIM為法國政府與民間聯盟合營的工業研究機構，在歐洲享名，並在全法國設有多個研究據點，技術涵蓋能源、航太、機械工程等領域，服務客戶橫跨全球。

漢翔表示，台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及潛在商機爭取，近年漢翔在熱塑複材技術著力不小，今年3月先與歐洲大廠完成結盟，再於本次巴黎航展與法國最大的工業研究機構合作。

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漢翔總經理馬萬鈞表示，技術是航空產業的根本，也是漢翔爭取訂單重要的武器，工程團隊會不斷精進，掌握新世代的製造技術。

漢翔指出，複材應用占比被視為衡量飛機先進性的重要指標，有著輕量、耐腐蝕和耐疲勞的特性，新世代的熱塑技術，具備可逆物理反應的可回收特性，及成化時間短可高速量產的長處，易於保存、成本更低，符合淨零碳排的世界趨勢，非常適合運用在有人機與無人機上，已讓熱塑複材的研發成為兵家必爭重點。（編輯：楊蘭軒）1140620