加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
NBA總冠軍賽溜馬108比91擊敗雷霆 3比3扳平逼入第7戰
首頁 / 產經

漢翔攜手CETIM 台法合作布局複材技術

2025/6/20 11:30（6/20 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漢翔在巴黎航展，針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），展開技術合作。右起為漢翔總經理馬萬鈞、副總經理莊秀美、法國CETIM業務副總鮑乃（Pierre Bonnet）、策略技術營運長赫丁（Antoine Hedin）。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年6月20日
漢翔在巴黎航展，針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），展開技術合作。右起為漢翔總經理馬萬鈞、副總經理莊秀美、法國CETIM業務副總鮑乃（Pierre Bonnet）、策略技術營運長赫丁（Antoine Hedin）。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）漢翔今天宣布，在巴黎航展上，針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及爭取潛在商機。

巴黎航展開跑，漢翔今天發布新聞稿表示，除了斬獲日商的發動機零組件長約，以及與法商簽訂物料採購長約之外，在工程前瞻技術方面也有收穫。

漢翔指出，在16日開展當天，漢翔即針對熱塑複材領域與法國機械工業技術中心（CETIM）簽署合作意向書（LOI），展開技術合作。

簽署儀式由漢翔副總經理莊秀美與CETIM業務副總鮑乃（Pierre Bonnet）代表，並由漢翔總經理馬萬鈞、CETIM策略技術營運長赫丁（Antoine Hedin）見證。

CETIM為法國政府與民間聯盟合營的工業研究機構，在歐洲享名，並在全法國設有多個研究據點，技術涵蓋能源、航太、機械工程等領域，服務客戶橫跨全球。

漢翔表示，台、法雙方將針對熱塑複材啟動工程合作，包含技術交流、聯合研發，以及潛在商機爭取，近年漢翔在熱塑複材技術著力不小，今年3月先與歐洲大廠完成結盟，再於本次巴黎航展與法國最大的工業研究機構合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

漢翔總經理馬萬鈞表示，技術是航空產業的根本，也是漢翔爭取訂單重要的武器，工程團隊會不斷精進，掌握新世代的製造技術。

漢翔指出，複材應用占比被視為衡量飛機先進性的重要指標，有著輕量、耐腐蝕和耐疲勞的特性，新世代的熱塑技術，具備可逆物理反應的可回收特性，及成化時間短可高速量產的長處，易於保存、成本更低，符合淨零碳排的世界趨勢，非常適合運用在有人機與無人機上，已讓熱塑複材的研發成為兵家必爭重點。（編輯：楊蘭軒）1140620

漢翔
漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約漢翔獲美國防部CMMC Level 2認證 全台首家業者
馬萬鈞
漢翔巴黎參展接訂單 延續與日本川崎重工採購長約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：