動保團體追查非法狗肉 頭份倉庫赫見大批動物肉體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）動保團體通報在苗栗頭份山區發現非法野生肉品販售集團的冷凍倉庫，縣府農業處、動防所會同警方到場，赫見6大冰櫃塞滿山羌、疑似狗肉等約800公斤不明來源野生動物肉體。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新今天表示，動保團體新竹縣流浪動物珍愛協會18日檢舉通報，頭份市珊珠湖山區有外籍移工疑似屠宰野生及保育類動物、犬貓等情況，經會同苗栗縣動物保護防疫所及保七總隊員警前往查緝，發現確有大量野生動物及疑似犬隻肉體。

農業處指出，當天通知地主到場打開鐵皮倉庫，裡頭放置多個大型冰櫃，其中數個冰櫃內塞滿來源不明經屠宰、肢解的動物肉體，經清點共約800公斤。

新竹縣流浪動物珍愛協會總幹事湯宏正上午接受媒體電訪表示，協會掌握有非法集團捕獵野生動物、屠宰流浪犬貓販售情資，經調查歷時半年多，發現該處山區常有越南籍移工進出；近期接獲地主檢舉稱，出租給外籍移工使用的鐵皮倉庫放置大量來源不明肉品，不知如何處理，因此聯繫向協會求助。

湯宏正指出，協會通報動防所等單位人員到場，由地主開門，倉庫內放置8個冰櫃，其中6個冰櫃一打開就有野生動物血腥味撲鼻而來，經檢視有山羌、山豬、水鹿、疑似狗肉、狗尾巴，大量冰存遭肢解的動物遺體令人怵目驚心，更是台灣山林野生動物及流浪犬貓的生命悲歌。

透過 Google News 追蹤中央社

農業處指出，當天查獲的動物肉體，針對疑似犬隻部分約有6公斤，由動防所帶回進行化驗等待確認；其餘非犬隻動物則由自然生態保育科取回暫置保存證據。

縣府農業處說，據地主表示，該倉庫由外籍移工承租，但目前移工已返回母國。因僅有單方面陳述，動物遺體來源不明，後續將通知請地主進一步說明、製作筆錄，並比對動保團體提供相關監測資料，針對涉及野保法、動物保護法等相關規定釐清再進行處分或移送相關單位研處。（編輯：李錫璋）1140620