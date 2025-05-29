桃園非法繁殖場養26品種犬 最高可罰300萬

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市動保處昨天在大溪區破獲非法繁殖場，從惡劣環境中救出貴賓、馬爾濟斯等26隻品種犬，並扣留犬隻詳查，最重可依動保法開罰業者新台幣300萬元，並沒入所有犬隻。

桃園市政府動物保護處向媒體表示，昨天與警方至大溪區稽查通報地點，查獲該址貨櫃屋內有貴賓犬、約克夏、馬爾濟斯等26隻品種犬，現場環境惡臭，犬隻糞尿許久未清、毛髮凌亂打結、指甲過長且患有疾病。

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動保處表示，考量犬隻皆無正當管道來源、有諸多疑點待釐清，為顧及犬隻健康等因素，先行扣留所有犬隻；全案涉及不當飼養犬隻、非法經營繁殖、買賣犬隻情事，若後續調查屬實，將依動物保護法處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

動保處也說，拒不停止營業者可按次處罰，若民眾發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，請可聯絡動保處或撥打1959動保專線，將有專員到場救援。（編輯：張銘坤）1140529