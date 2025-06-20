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卓榮泰：力推AI新10大建設 目標2040年創造15兆產值

2025/6/20 11:35（6/20 12:00 更新）
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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院長卓榮泰今天表示，受惠AI還有高速運算發展，台灣今年前5月出口成長率24.3%，今年經濟成長率有望破3%；他也提到，政府正研擬AI新十大建設方案，期待2040年可以創造新台幣15兆元產值、50萬高薪就業機會，方案預計送7月經發會通過。

卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲今天出席媒體論壇。對於AI時代來臨，卓榮泰致詞時指出，受惠AI還有高速運算發展，台灣今年對外出口成長率相當好，前5月出口成長率24.3%相當高，也象徵台灣今年經濟成長率可以破3%，在世界經濟政策不穩定情況下，台灣可說有相當好的前景。

卓榮泰表示，國科會、國發會正全面研議AI新十大建設方案，未來會在短暫時間內提出，期盼帶領台灣在智慧應用、關鍵技術、基礎建設持續發展，目標在2040年可以創造15兆元產值、50萬高薪就業機會。

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他說，這個跨時代、大時代的新建設方案具體完成後，預計送7月行政院經濟發展委員會議通過，加上已經在推動的亞洲資產管理中心、兆元投資國家方案，以及人才躍升方案，將讓台灣在未來資本市場、人力市場全面發展，力拚台灣成為AI科技智慧島。

卓榮泰提到，台灣也會持續對美加強貿易投資，並續研發大家有興趣的服務園區工作，把科技業帶向世界，達成總統賴清德立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界的目標；他也強調，台灣穩定、世界就會安定，台灣和平、世界就會發展，台灣會持續向前邁進。（編輯：謝佳珍）1140620

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