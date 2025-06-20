臉書詐騙索討稅金39萬 男子報警助逮車手

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）謝男在臉書認識女網友，女網友以進口靈芝遭海關扣留需補繳貨物稅39萬多元為由開口向謝男求助，男子發現落入詐騙集團陷阱報警，會同員警逮捕擔任車手的李男，依法送檢方偵辦。

彰化縣警察局北斗分局溪州分駐所所長郭彥宏今天接受媒體聯訪時說，分駐所日前接獲57歲謝姓男子報案，稱今年3月在臉書（Facebook）認識1名女網友，2人在網路上相談甚歡，女網友6月向男子說明，因進口靈芝遇到麻煩，希望男子幫忙。

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警方表示，女網友向謝男說明，因進口靈芝遭到馬來西亞海關刁難，需補繳進口貨物稅新台幣39萬6000元，海關才肯放行，女網友向謝男約定，請友人將遭海關查獲的靈芝交給謝男，並索取39萬6000元貨物稅。

謝男發覺有異向警方求證後才發現遭詐騙，於是和分駐所員警合作，利用交付物品機會，當場逮捕擔任詐騙集團車手的李男，訊後依刑法詐欺及洗錢防制法等罪，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140620