台贈書首爾大都會圖書館 在韓推廣台灣文學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）文策院與台北書展基金會藉參與首爾國際書展機會，今天將參展的300多本台灣優質書籍贈予首爾大都會圖書館，讓韓國讀者有更多機會接觸到台灣文學。

文化內容策進院與台北書展基金會今天於韓國首爾國際書展主題國台灣館展位上，舉辦聯合贈書儀式，由文化內容策進院副院長張文櫻代表贈書，首爾大都會圖書館館長吳芝恩代表受贈，駐韓國代表處代表梁光中等應邀出席見證。

繼台灣國家圖書館與首爾大都會圖書館（Seoul Metropolitan Library）在2023年合作設置台灣角落（Taiwan Corner），推廣台灣風土民情後，這次贈書更是別具意義。

張文櫻表示，本年度首爾國際書展，台灣有幸以主題國之姿亮相，以當前韓國民眾熟知的「台灣感性」為主題，吸引韓國民眾的參與；為了讓更多韓國民眾接觸台灣作品、讓許多對台灣作品意猶未盡的韓國民眾再度回味，特別以贈書方式，將這些優質圖書留下來，相信將能藉由首爾大都會圖書館的影響力，將台灣文學之美傳播到每個角落。

代表接受贈書的吳芝恩也轉交首爾大都會圖書館特別準備的感謝狀，並表示台灣的贈書將豐富該館館藏資源，提升該館國際化量能，期盼未來有更多的合作交流，也希望安排作家講座，讓韓國讀者能更深入認識台灣文學。

吳芝恩也提到明年是首爾跟台北結成姐妹市60週年，也希望能在首爾的室外圖書館活動設置台灣區，讓韓國民眾更了解台灣的作品與歷史。她也在館內留下祝福語，期待「台灣感性跟韓國感性一起走向世界」。

台灣今年作為書展主題國，集結超過85家出版社作品展現台灣出版作品的多元活力，本次贈書內容也相當多元，涵蓋文學感性、原民與自然、土地與旅行、圖像感性、飲食與娛樂至歷史與感性等領域作品。

出席見證儀式的梁光中表示，相信今日的贈書將回饋給韓國民眾，讓更多喜歡台灣的韓國人能從文學文化的角度對台灣有更深的認識。

透過 Google News 追蹤中央社

擔任今年主題國策展顧問的台北書展基金會董事長郝明義也就這次展覽內容為來賓進行導覽，他提到主題「台灣感性」是韓國最近常用的詞，這次展覽希望可以讓韓國民眾看見更多元的「台灣感性」。

首爾國際書展18至22日於首爾COEX展覽中心舉行，邀集17國、530多家出版社及出版相關團體參與，台灣也在書展期間辦理超過60場活動，促進台韓業者、作家及讀者交流。（編輯：陳承功）1140620

首爾大都會圖書館館長吳芝恩（中）20日參觀首爾國際書展台灣館，台北書展基金會董事長郝明義（右2）致贈韓文著作。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月20日