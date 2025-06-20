遭控發罷免不成功獎勵金 花蓮壽豐鄉長將提告

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）大罷免即將進入第三階段，有臉書粉絲專頁指控，花蓮壽豐鄉長曾淑懿帶頭喊出，罷免沒通過明年發新台幣3000元獎勵金。曾淑懿指出，這是造謠，將對造謠者及散布者提告。

粉絲專頁「壽豐人出草」昨天貼文指出，聽說曾淑懿宣布沒通過罷免，要用壽豐鄉公所的行政資源（遺產稅）編列明年的預算發獎勵金給壽豐鄉民每人3000元。

粉絲專頁「壽豐人出草」貼出提到，曾鄉長上次才發1000元，就犧牲村民權益，路燈壞掉、水溝不通、馬路不修、農業災害領不到錢等，這次喊出明年要再發3000元，還會犧牲鄉民什麼來換取？

曾淑懿今天聲明，不曾發表任何關於罷免案公開言論，更遑論罷免獎勵金，這是造謠，把沒說過的話塞入嘴裡。

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曾淑懿表示，壽豐鄉公所今年下半年與明年度沒有規劃、提案或編列普發鄉民3000元預算，且提案預算到通過至少需要1年半時間，且要經過代表會通過，不是鄉長說了算，歡迎檢調詳查。

曾淑懿指出，「壽豐出草人」從未以真名示人，躲在鍵盤後，以抹黑造謠攻擊特定人士，對於匿名的網軍造謠，傷害她個人與公所團隊形象與名譽，將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出告訴。（編輯：林恕暉）1140620