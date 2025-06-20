學生宿舍變日月光員工宿舍惹議 樹德科大致歉

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄樹德科大昨天公告，第一宿（男生宿舍）將轉型為日月光員工宿舍，消息一出引發學生、家長不滿。樹德科大今天回應表示，溝通不足深感抱歉，將採取多項措施保障學生權益。

樹德科技大學公告，為提升宿舍空間使用效率，規劃整體環境評估活化作業，預計整修更新已使用29年的第一宿（男生宿舍），並透過產學合作的方式，轉型為企業員工宿舍，同時創造學生實習與就業機會，也協助企業解決住宿需求。

此宿舍搬遷公告引發學生、家長不滿，部分學生感覺自己「被趕出去」。樹德科大今天透過新聞稿回應，此次因資訊傳遞不周全，造成疑慮與誤解，深感抱歉；宿舍搬遷計畫是因應少子化趨勢，除了提升宿舍使用效率，也同時增加學生就業機會和解決企業住宿需求等。

樹德科大表示，目前正全力與學生溝通說明，並已採取多項具體措施，務求保障學生的住宿權益，原本已登記入住第一宿的學生，將統一安排至第三宿，確保每位學生皆有房間可住，若有包房需求也會協助安排。

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針對不同國籍學生住宿融合問題，校方表示，考量不同國籍學生的文化與生活習慣差異，搬遷後房間安排均盡可能與台灣學生共同居住。目前為止所有提出換宿申請的學生，皆順利與台籍學生居住。

另外，有學生擔心不同宿舍間的停車費，校方表示，已統一彙整名單將辦理退費，也協助學生將原本的東側停車證轉換為第三宿地下室使用證。針對第三宿餐飲狀況，樹德科大表示，正擴大第三宿餐廳招商。（編輯：李錫璋）1140620