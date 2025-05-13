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開明工商退場變身 高中職轉型長照機構新北首例

2025/5/13 10:20
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（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北13日電）私立開明工商自民國53年創立，近年因少子化停招退場，並辦理轉型，今年2月更名為「開明長照財團法人」，成為新北市高中職學校法人轉型長照機構法人首例。

新北市政府教育局發布新聞稿表示，因應高齡社會與少子女化雙重挑戰，新北市推動教育資源調整與再利用，引導私校探索多元永續經營方向。

教育局表示，開明依據「私立學校法」及「長期照顧服務機構法人條例」辦理轉型，經教育局與社會局聯合審查通過，今年2月正式完成轉型，由財團法人新北市私立開明高級工業商業職業學校，更名為「開明長照財團法人」。

教育局表示，開明預計117年在原校址設立住宿式長照機構，並整合日間照顧、團體家屋等多元型態照顧服務，回應在地長期照護需求，這也是全國第1件高中職學校法人轉型為長期照顧機構法人的案例。

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教育局指出，開明長照預計每天可服務36名失智長者與100名一般長照使用者，並具彈性擴充空間；轉型效益涵蓋4大面向，分別是提升長照服務可近性、強化家庭支持減壓、建構社區整合式照護樞紐、創造地方就業動能。

教育局表示，開明除提供多元且近便長照服務，照顧輕度至中重度失能與失智長者，強化在地照護可近性，並減輕家庭照顧壓力，串聯社區照護、社福與健康資源，建構整合型支持系統，也將新增52個長照相關職缺，吸引青年返鄉、活絡在地人力，推動社區永續發展。（編輯：陳仁華）1140513

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