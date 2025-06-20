台中網紅「饅頭媽」店面遭開車衝撞 警鎖定涉案人

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中南屯區1家網紅「饅頭媽」電商店面，昨晚遭人開車衝撞門前貨品毀損，涉案人犯案後棄車逃逸；警方初步調查疑為感情糾紛，已鎖定涉案人，這也是台中本月第3件車輛衝撞案。

台中市警局第四分局今天表示，警方19日晚間7時37分接獲民眾報案稱，位於南屯區寶山東一街1家網路電商，店面遭1輛自小客車衝撞後即棄車逃逸。

警方獲報到場調查，店面負責人為網紅「饅頭媽」林榆芯，據在場的廖姓店長稱，案發時在店內辦公，突然店外遭1輛自小客車撞倒店門口堆放的包裹後，隨即棄車離去，現場無人受傷，造成堆放的包裹遭撞倒損壞及大門落地窗框凹陷。

經警方通知業者林女至警局製作筆錄，她表示19日凌晨接獲不明人士，在社群軟體Instagram私訊恐嚇，對方稱妹妹遭她的男性友人欺負，要她請該名男子出面處理，當晚店面即發生毀損案件。

林女的男性友人則到案稱，因與前女友分手過程不愉快，Instagram私訊留言者，疑為幫他的前女友抱不平，因而傳送訊息騷擾林女及毀損店面。

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警方已查扣現場涉案車輛，並鎖定接應涉案逃逸男子的自小客車車主身分，後續將通知涉案人到場釐清案情，全案朝恐嚇等罪嫌偵辦。

台中北屯區9日才發生某精品店遭林姓男子開車衝撞的案件，林男到案供稱因不滿店鋪老闆的行徑才開車衝撞店鋪，11日又發生茶行遭貨車衝撞事件，加上19日發生的電商店面衝撞案，已是台中本月第3件車輛衝撞毀損案。（編輯：李淑華）1140620