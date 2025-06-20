影響債券ETF投資 調查：5成民眾認為川普關稅是主因

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（中央社記者曾智怡台北20日電）國泰金今天公布6月國民經濟信心調查結果，時事題詢問民眾未來1年投資債券ETF影響因素，5成認為美國總統川普關稅或稅改政策是影響主要因素，另有49%民眾未來1年會維持既有投資部位不動。

隨著美中貿易戰緊張情勢趨緩，全球經濟數據短期穩健，國際股市震盪偏升。國泰金國民經濟信心6月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至-5.5，風險偏好指數同步轉佳至1.5。

此外，根據調查結果，受訪民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值上升至2.61%，有63%的民眾認為今年經濟成長率會低於3%；通膨方面，民眾對今年平均通膨預期值小幅下降至2.30%，有68%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%。

結果顯示，相較於主計總處，民眾對今年的經濟表現看法比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國泰金6月也針對民眾投資債券ETF的目的、想法與影響因素等進行調查。

據調查結果，有49%民眾在未來1年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來1年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進1年內等待機會賣出，30%民眾則打算買進後持有超過1年才賣出；僅10%民眾想在未來1年賣出目前的債券ETF部位。

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針對未來1年債券ETF投資的主要影響因素，調查結果顯示，50%民眾認為川普關稅或稅改政策為影響債券ETF投資的主要因素，16%民眾會因美國及台灣經濟數據好壞來決定債券ETF投資，各有14%民眾主要受聯準會升降息影響及新台幣升貶值決定。

本調查於2025年6月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬2718份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1140620