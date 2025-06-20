死囚鄭武松主張有教化提再審 最高法院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）憲法法庭去年9月宣告死刑有條件合憲，死囚鄭武松援引判決理由，聲請再審，主張其有教化可能，遭台灣高等法院高雄高分院駁回，鄭武松不服提抗告，昨天最高法院駁回抗告確定。

全台目前待執行死囚共36人，其中包括因殺害前妻及其雇主，於民國94年遭處死刑定讞的鄭武松，他曾於待執行期間寫信給法務部，請求早日執行死刑。

憲法法庭去年9月20日作出113年憲判字第8號判決，宣告死刑有條件合憲；鄭武松等全體聲請人在符合判決意旨下，即個案犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決，可援引聲請檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

鄭武松以憲法法庭判決作為新事證，今年4月向台灣高等法院高雄高分院聲請再審及停止刑罰執行。

鄭武松主張，依據113年度憲判字第8號判決理由，其原確定判決除應確定個案犯罪情節最嚴重，應於理由說明他有何種加重量刑因子，導致必須科處死刑，而不應只是宣稱他無教化可能。

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高雄高分院審查後認為，鄭武松未說明原確定判決就量處死刑的考量，其所稱應達到無教化可能性程度尚有不足的新事證，與再審要件不符，予以駁回

鄭武松不服，提起抗告，最高法院認為，原裁定無違誤，昨天駁回抗告確定。（編輯：李淑華）1140620