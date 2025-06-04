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虐童刑責擬加重 法務部長：凌虐未滿7歲兒童致死不得假釋

2025/6/4 13:49（6/4 14:04 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝幸恩台北4日電）針對「剴剴」案，多名立委詢問調整虐童者刑責的修法進度。法務部長鄭銘謙今天說，廣納各界意見，立法方向是「嚴懲重罰」，凌虐未滿7歲兒童致死，考慮加重刑度、不得假釋。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部長等率所屬單位列席就「法官如何判死（死刑量刑準則）─包括被害影響陳述（訴訟參與人意見陳述）、教化可能性、復歸社會可能性、量刑前社會調查／鑑定，及現行司法實務如何將刑法第57條第7款至第10款、第59條納入量刑鑑定因子」進行專題報告，並備質詢。

多名立委關注「剴剴」案，以上萬名網友在公共政策網路參與平台發起連署為例，詢問法務部關於調整虐童者刑責的修法進度。

法務部長鄭銘謙解釋，法務部昨天與明天由刑法研究修正小組進行研修會議，廣納各界意見，盡速提出法務部的版本，也會參考、研議各委員的版本，立法方向是「嚴懲重罰」。

鄭銘謙也說，法務部對兒少凌虐的態度是「零容忍」，以最嚴格的態度進行修法，針對凌虐未滿7歲兒童致死的部分，考慮研修加重事由、加重刑度，此部分也研議不得假釋。

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另外，民眾黨立委黃國昌質詢時指出，支持「剴剴」案的網路爸媽修法訴求是廢除113年憲判字第8號判決宣示的死刑一致決。國民黨立委吳宗憲則詢問，最嚴重犯罪情節、有無教化可能性的內容空洞，有無提供標準或原則。

司法院副秘書長王梅英表示，此案判決涉及我國憲政各機關職權，依照我國釋字185號、645號解釋，是有一定的效力，司法院立場是尊重大法官的判決。（編輯：林恕暉）1140604

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