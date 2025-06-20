TOKIO國分太一辭演多個節目 可能無限期暫停演藝活動

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本電視台今天宣布，50歲TOKIO成員國分太一因確認有多項違反規定的問題行為，因此決定讓他退出綜藝節目「鐵腕DASH」。據知國分太一已經向各大電視台提出請辭節目的要求，可能會在近日宣布無限期暫停演藝活動。

「日刊體育」報導，日本電視台公關部表示，「經確認國分太一過去有多項不合規定行為，判斷他不適合繼續出演節目，因此決定讓他退出」。這項決定是根據第三方委員會律師的調查結果所做出判斷，並在今天召開的臨時董事會上獲得批准。節目組將此決定告知國分本人，他表示同意。

至於具體的問題行為內容，日本電視台表示，「基於隱私等諸多考量，因此不便說明」。

國分太一可能宣布無限期暫停演藝活動的消息，先前已經在網路上流傳，成為社群媒體熱門關鍵字。

據傳他昨天主動向各電視台請辭。他目前主持的節目除了「鐵腕DASH」之外，還有「國分太一的THE CRAFTSMEN」、「國分太一Radio Box」等多個節目，如果暫停活動，將造成巨大影響。

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相關人士透露，國分太一將在近日暫停演藝活動，進入自我反省（自肅）狀態，也可能無限期停工。

日本演藝圈今年才剛發生中居正廣涉及性侵糾紛的「中居與富士電視台」一連串問題，動搖整個業界，現在國分太一又出事，儘管原因尚未明朗，但推測可能是異性或金錢問題，被質疑是否會出現「第2個中居正廣」。（編輯：陳承功）1140620